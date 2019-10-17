+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 4 °С
Алматы: 18 °С
USD 389.81 EUR 430.27
RUB 6.06 CNY 54.91
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Глава Сената призвала чешских бизнесменов расширять сотрудничество с Казахстаном

17 Октября 2019 17:28
Поделиться:
Глава Сената призвала чешских бизнесменов расширять сотрудничество с Казахстаном

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Сената Парламента РК Дарига Назарбаева встретилась с Председателем Палаты депутатов Парламента Чешской Республики Радеком Вондрачеком, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Новости по теме

Дарига Назарбаева провела ряд встреч на полях Всемирного саммита лидеров по борьбе с раком
Дарига Назарбаева призвала Сингапур расширять экономические связи с Казахстаном Инновационные разработки и стартап-проекты представили депутатам Сената Дарига Назарбаева предложила проводить парламентские слушания по развитию регионов РК

Стороны обсудили перспективы совместных проектов в области сельского хозяйства, транзитно-транспортной инфраструктуры, энергетики, фармацевтики, здравоохранения и налаживания туристического потока.

Открывая встречу, Дарига Назарбаева заявила, что Чехия входит в число наиболее перспективных торгово-инвестиционных партнеров Казахстана в ЕС и углублению отношений с этой дружественной страной уделяется большое внимание.

Глава Сената призвала чешских бизнесменов расширять сотрудничество с Казахстаном. «Через Казахстан проходят 5 железнодорожных и 6 автомобильных маршрутов, связывающих страны Азии с Европой. Поэтому есть возможность рассмотреть Казахстан как платформу реализации проектов с граничащими с нами странами», - отметила Дарига Назарбаева.

В свою очередь, Председатель Палаты депутатов Парламента Чешской Республики высоко оценил уровень казахстанско-чешских отношений, подчеркнул большой потенциал их развития.

Также Радек Вондрачек отметил важность реализации государственной программы инфраструктурного развития «Нұрлы жол» и выразил заинтересованность в расширении сотрудничества между двумя странами в этом направлении.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Сенат,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Алмас Жумабаев
Алмас Жумабаев
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив