Глава Сената призвала чешских бизнесменов расширять сотрудничество с Казахстаном
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Сената Парламента РК Дарига Назарбаева встретилась с Председателем Палаты депутатов Парламента Чешской Республики Радеком Вондрачеком, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.
Стороны обсудили перспективы совместных проектов в области сельского хозяйства, транзитно-транспортной инфраструктуры, энергетики, фармацевтики, здравоохранения и налаживания туристического потока.
Открывая встречу, Дарига Назарбаева заявила, что Чехия входит в число наиболее перспективных торгово-инвестиционных партнеров Казахстана в ЕС и углублению отношений с этой дружественной страной уделяется большое внимание.
Глава Сената призвала чешских бизнесменов расширять сотрудничество с Казахстаном. «Через Казахстан проходят 5 железнодорожных и 6 автомобильных маршрутов, связывающих страны Азии с Европой. Поэтому есть возможность рассмотреть Казахстан как платформу реализации проектов с граничащими с нами странами», - отметила Дарига Назарбаева.
В свою очередь, Председатель Палаты депутатов Парламента Чешской Республики высоко оценил уровень казахстанско-чешских отношений, подчеркнул большой потенциал их развития.
Также Радек Вондрачек отметил важность реализации государственной программы инфраструктурного развития «Нұрлы жол» и выразил заинтересованность в расширении сотрудничества между двумя странами в этом направлении.
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