Глава РТРК «Қазақстан» Ляззат Танысбай: Мы научились производить контент в любых условиях

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пандемия коронавируса сильно сказалась на работе средств массовой информации по всему миру. Отечественные – не исключение. Казахстанские СМИ столкнулись с новой реальностью и новыми вызовами. Как пережила режим ЧП и смогла адаптироваться к изменившимся правилам работы крупнейшая в стране корпорация, каким будет новый ТВ-сезон в изменившихся реалиях? Об этом рассказала в интервью Informburo.kz председатель правления РТРК «Қазақстан» Ляззат Танысбай, передает МИА «Казинформ».

АО «РТРК «Қазақстан» объединяет в своем составе национальный телеканал Qazaqstan, телеканалы Qazsport, Balapan, AbaiTV, радиостанции Qazaq radiosy, Shalqar, «Aстана», Classic, 14 региональных каналов. По данным компании TNS Gallup Media, за год доля аудитории телеканала Qazaqstan увеличилась на 53%. Доля зрителей телеканала Balapan увеличилась на 37%. Сейчас аудитория телерадиокорпорации в социальных сетях по всем медиаресурсам достигает 6,5 млн человек. По этому показателю корпорация занимает первое место среди СМИ Казахстана.

– Ляззат Муратовна, республиканская телерадиокорпорация «Қазақстан« – огромный медиамеханизм: несколько телеканалов, радио. Как изменилась работа РТРК с введением режима ЧП в стране?

– Передо мной как перед руководителем корпорации стояли и стоят две основные задачи: минимизировать возможности распространения коронавируса в коллективе, сохранив при этом бесперебойный и качественный эфир. И все решения мы принимали через эту призму.

Да, было сложно, учитывая, что у нас многочисленный коллектив – около двух тысяч человек, которые трудятся в 23 СМИ, входящих в состав РТРК «Қазақстан«.

Тех, кого можно было отправить на дистанционный режим работы, мы отправили сразу же, как в стране объявили режим ЧП. Тех, кто в силу специфики не мог трудиться дома, разбили на несколько групп, каждая из которых работала в свою смену. Это для того, чтобы снизить риск распространения вируса и иметь автономную взаимозаменяемую команду.

Так и получилось: если один сотрудник заболевал, ему на смену приходил другой. Мои коллеги совершали профессиональный подвиг ежедневно. Многие переболели – и опять в строю. Нам пришлось переформатировать все ток-шоу, ежедневные проекты, мы отказались от масштабных студийных съёмок, подключая спикеров к диалогу онлайн.

– Насколько сильно пришлось изменить контент телеканалов?

– Основной фокус внимания сместился на тему коронавируса. Понятно, что весь мир впервые столкнулся с подобной ситуацией, у людей появилось множество вопросов. И недостаток достоверной и качественной информации породил целый поток фейков.

Бороться с ними можно только одним способом – достоверной и качественной информацией, а её в определённый момент просто стало не хватать. Поэтому мы увеличили количество выходов ежедневных информационных программ Aqparat с трёх раз в день до пяти. Продолжительность 30-минутной вечерней итоговой передачи увеличилась до часа.

Да и сами новости трансформировались: это не просто подача информации, это ежедневное практическое пособие – что делать, как обезопасить себя и свою семью. Мы старались ответить на основные вопросы телезрителей. Но этого не хватало: больницы были переполнены, врачи-терапевты физически не могли ответить на каждый вопрос обратившихся.

Поэтому в эфире канала Qazaqstan появилась программа «Теледәрігер«. Её главные герои – медики, уникальные люди: к примеру, врач-реабилитолог Меирбек Багдатулы отвечал на вопросы телезрителей в прямом эфире после 36-часового дежурства в больнице. Ещё одна героиня программы – врач-пульмонолог Сапаргуль Ералыкызы сама заболела пневмонией, дышала с помощью кислородного аппарата, но подключалась к нашему эфиру из дома.

Во время каждого эфира поступает до двух тысяч вопросов от зрителей. За всё это время мы произвели более 120 видеороликов на тему борьбы с коронавирусом.

– Какому из каналов республиканской телерадиокорпорации пришлось тяжелее всего?

– Непросто было телеканалу Qazsport, это связано со спецификой и нишевостью канала. Во время пандемии отменились все спортивные соревнования не только в Казахстане, но и во всем мире. Вместо этого в сетке вещания появились новые программы: ток-шоу «Qazsport алаңы», оно идёт в прямом эфире, «PRO футбол», «Доп дода».

Сейчас мир спорта постепенно возвращается в прежнее русло, но на стадионах нет зрителей, поэтому для казахстанских болельщиков Qazsport - это единственная возможность в прямом эфире увидеть крупнейшие и значимые соревнования.

Только мы показываем игры UEFA и плей-офф Лиги Европы. С октября на наших каналах в прямом эфире будет транслироваться новый сезон лучшего клубного турнира мира. Ещё мы планируем показать все игры казахстанских клубов, участвующих в отборочном раунде турнира.

Пришлось менять сетку канала Balapan: карантинные ограничения стартовали перед началом четвёртой четверти в школах. За это время Balapan показал 1077 видеоуроков, общий хронометраж которых превысил 220 часов, охватив 87% территории вещания страны. В 3500 населённых пунктах страны, где не транслируется телеканал Balapan, уроки показывали на телеканале Qazaqstan, мы каждый день делали врезки в эфир канала в этих регионах, чтобы каждый ребенок мог получать знания.

Ежедневно телелекции слушали около 3 миллионов школьников. Каждый урок был обеспечен сурдопереводом для детей с нарушениями слуха. Переводчики жестового языка Шырын Жанкабыл и Айдана Отеген работали вживую по 4 часа в день около 2 месяцев. Такого продолжительного эфира сурдопереводчиков ещё не было, и это очень сложная работа.

С 1 сентября детский канал вновь станет онлайн-школой. Но мы думаем и про досуг детей: начали наполнять наш канал в Youtube лучшими зарубежными мультфильмами, переведёнными на казахский язык. Для этого специально закупили интернет-права.

До конца года на Youtube-канале Balapan будет залито 800 серий анимации на государственном языке. Премьера этого осеннего сезона – 17 новых отечественных анимационных проектов из 253 серий. Новые персонажи мультфильмов будут сами носить маски и призывать детей к осторожности в поведении, связанной с коронавирусом. Вообще в семействе национальной корпорации детский канал Balapan занимает особое место.

В сентябре исполняется десять лет со дня его создания. Для меня это особая гордость. Десять лет назад, тогда я работала в корпорации заместителем председателя правления, мы небольшой командой за четыре месяца создали и запустили первый нишевый детский канал впервые с контентом полностью на казахском языке. Это сейчас на нашем рынке много профессиональных компаний, которые по заказу могут снять качественный контент на любую тематику, а тогда самого понятия «анимационный продакшн» не было.

Возвращаясь к карантину, новый опыт получили наши радийщики. С первого дня введения режима ЧП 80% сотрудников работали дистанционно. На удалёнке сейчас создается 97% радиоэфира. Если для телевидения главное – картинка, то для радио – звук, мы переживали, что удалённая работа скажется на качестве эфира. Но ребята нашли выход: начитывали текст буквально сидя в шкафах дома, чтобы не было эха.

Во время карантина остановилось производство сериалов. У нас стояла задача: закончить съемки 14 отечественных проектов, это больше 200 серий. Сейчас мы возобновили работу над сериалами «Абай», «Аль-Фараби». Активно идет работа над многосерийным фильмом по роману писателя Азильхана Нуршаихова «Махаббат, қызық мол жылдар».

– Во время карантина в составе вашего телесемейства появился новый канал - Abai TV, какие задачи стоят перед новым телеканалом и почему не отказались от его открытия?

– Новый телеканал заработал как раз тогда, когда мы закрывали развлекательный телеканал Tamasha. Причина в снижении рекламных доходов. Мы приняли решение залить весь развлекательный контент в Youtube-канал и сосредоточиться на создании AbaiTV. Решение о его создании было принято ещё в прошлом году. Коронавирус, конечно, помешал, но на определённом этапе. Запускать пришлось в условиях жесточайшего карантина. Это был и вызов для нас и своеобразный урок стрессоустойчивости.

Но почему было важно, чтобы новый канал заработал именно в это время? Во-первых, 175-летие великого Абая – это важная дата для Казахстана. AbaiTV – это ещё и своеобразный месседж: в любых, даже самых тяжёлых условиях культура была и остаётся в Казахстане в приоритете.

Во-вторых, как ни парадоксально, причиной открытия нового ТВ стал сам карантин, проходивший под девизом «Үйден шықпаңыз». По данным агентства TNS в стране в период ЧП доля просмотра отечественного телевидения выросла примерно на 22%. Увеличился запрос на контент разного характера. И если в первое время больше смотрели новости и аналитические программы, то затем зритель устал от новостей, связанных с коронавирусом. Резко возросло количество просмотров сериалов и развлекательных программ. И Abai TV смог предложить эксклюзивный контент.

Конечно, есть ещё над чем работать, мы пока не гордимся качеством программ, тем более что название канала обязывает и задаёт высокую планку. Но у нас есть понимание и чёткий план, как сделать нишевый культурный канал интересным для широкой аудитории. Сейчас в эфир телеканала запущено 10 новых проектов, мы покрываем 17 часов вещания. С нового сезона запустится ещё 20 новых проектов.

– В своем недавнем интервью министр информации и общественного развития Аида Балаева сказала, что пандемия значительно сократила доходы от рекламы: в среднем от 30 до 60%. Меняются ли в связи с этим планы нацкорпорации на будущий год?

– Да, мы ожидаем уменьшения рекламных доходов, в прошлом году корпорация заработала 1,9 млрд тенге, в этом году мы прогнозируем 1,6 млрд тенге, потери будут в основном из за отсутствия трансляций на Qazsport. С другой стороны, у нас увеличился рейтинг, растёт количество просмотров телеканалов Qazaqstan и Balapan, поэтому на этих каналах падения нет.

Акционер в лице министерства ставит нам новые задачи. Qazaqstan планомерно снижает количество покупного контента в эфире. Сэкономленное направим на развитие собственной продукции.

К тому же корпорация активно продаёт за рубеж телесериалы и анимационные сериалы собственного производства. Уже скоро на Amazon Prime можно будет увидеть наши сериалы. Подписан контракт с компанией Olympusat Inc. Больше 13 наших сериалов и анимационных фильмов будут переведены на испанский, португальский и английские языки. Впервые зрители в Латинской Америке и в США увидят казахстанский телепродукт. Мы реализовали лицензионные права на показ 14 сериалов и анимации на российской платформе IVI.RU. Сейчас наши сериалы транслируются в Кыргызстане, Узбекистане и в Татарстане. Приобрёл права на наши документальные фильмы для перевода и показа турецкий телеканал TRT.

– Пандемия коронавируса изменила работу и жизнь крупнейших мировых изданий. Какой урок из этой ситуации вы извлекли для себя?

– Мы поняли, что есть целые департаменты, которые без ущерба для производства могут работать дистанционно. Мы научились производить контент в любых условиях, карантин заставил нас быстрее внедрять современные решения.

Впервые в истории казахстанского телевидения, национальный канал смог снять масштабную интеллектуальную викторину «Жүзден жүйрік». Сразу 100 онлайн-участников одновременно. Это национальный научно-познавательный проект с современным дизайном и техническими ноу-хау. С этой программой мы зайдем в новый осенний сезон.

Чтобы делать лучший ТВ-контент в стране, мы собрали лучших в профессии: Нұртілеу Иманғалиұлы, Жайна Сламбек, Мақсат Толықбай, Қымбат Досжан, Нұрбек Бекбау, Гүлназ Алимгерей, Айгерим Сейфолла. Все они, без преувеличения, талантливые творческие люди, которые способны делать уникальный контент. Именно поэтому мы открываем под них авторские проекты. И моя задача как медиаменеджера – создавать условия для полноценной творческой работы всей команды телеканалов корпорации.

Именно поэтому мы приняли решение дать новую возможность для развития наших 14 региональных филиалов – вывести их из состава РТРК «Қазақстан», передав на баланс местных акиматов – безвозмездно, со зданиями, материально-технической базой.

Сейчас большую часть бюджета филиалы зарабатывают самостоятельно, но при этом вынуждены согласовывать с центральным офисом все затраты, начиная от повышения зарплат сотрудникам, заканчивая покупкой техники. В Казахстане есть успешные примеры работы региональных муниципальных телеканалов: например, «Жетысу», «Южная столица». Правда, карантин чуть притормозил эти планы.

– В Минздраве обещают вторую волну коронавируса, она, по прогнозам, как раз придётся на начало нового осеннего сезона, поменяли ли вы стратегические планы развития национальной корпорации?

– Форс-мажор заставляет взглянуть на ситуацию под другим углом, мы стали мобильнее и морально готовы к работе в любых условиях. К осеннему сезону мы приходим обновлёнными: ещё в прошлом году мы оптимизировали штат, это позволило увеличить оклады около 300 сотрудникам, но до сих пор зарплаты у нас неконкурентоспособны, это надо признать.

Мы провели аналитическое исследование рынка, чтобы понять потребности современного зрителя. Прежде всего не хватает программ по повышению экономической грамотности и экологической культуры казахстанцев. По инициативе министра информации и общественного развития Аиды Балаевой запланировано несколько проектов на эту тематику.

Помимо этого, мы запланировали несколько социальных проектов. Особо хочу остановиться на большом проекте «Тәуелсіздік тәуекелдері» – это анализ 30-летней истории Казахстана и прогноз рисков, с которыми может столкнуться страна.

Ещё один проект, я уверена, будет пользоваться популярностью: «Қымбат жандар». Любимая ведущая телезрителей Кымбат Досжан поможет казахстанцам, которые ищут родных и близких.

Шедеврам национальной культуры посвящены новая программа «Күміс көмей» с Айгуль Косановой и авторский литературный проект Жусупбека Коргасбека «Үркер». Продолжат работу в прямом эфире с 1 сентября популярные программы прошедшего сезона «Ашық алаң», «Ниет». Всего в новом сезоне национальный телеканал Qazaqstan запустит 12 новых разножанровых проектов.

Задача национальной корпорации – производить контент на все вкусы, требования и возрасты телезрителей. Именно поэтому все средства массовой информации, которые входят в состав компании Qazaqstan – разные по содержанию, но задача у них одна: чтобы каждый житель страны нашёл для себя что-то важное и интересное.