Глава QazaqGaz рассказал о производственной безопасности в компании

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 4 августа 2023 года АО «Самрук-Қазына» провел II Форум по производственной безопасности. Мероприятие прошло под слоганом «Безопасное и здоровое будущее труда». В рамках Форума спикеры рассказали о текущем состоянии и вызовах в сфере производственной безопасности в портфельных компаниях АО «Самрук-Казына, передает МИА «Казинформ».

В своем приветственном обращении к участникам форума председатель правления АО «Самрук-Казына» Нурлан Жакупов особо подчеркнул: «Форум организован для того, чтобы объединить общие усилия всех портфельных компаний ради обеспечения безопасности каждого из работников группы фонда». В свою очередь, управляющий директор по корпоративному управлению, социально-трудовым отношениям и охране труда АО «Самрук-Қазына» Гибрат Ауганов сообщил, что в конце прошлого года Фондом был утвержден План мероприятий по производственной безопасности на 2023 год, который содержит 38 конкретных мероприятий по 3 направлениям:

1. Люди и повышение уровня культуры безопасности;

2. Обеспечение безопасности при эксплуатации технологического оборудования;

3. Предупреждение чрезвычайных ситуаций.

«Процесс совершенствования систем управления производственной безопасности в портфельных компаниях и реализация мероприятий, направленных на предупреждения травматизма и аварий находится на постоянном контроле Фонда», - заявил Г. Ауганов.

Председатель Правления АО «НК «QazaqGaz» Санжар Жаркешов выступил в рамках панельной сессии с первыми руководителями портфельных компаний АО «Самрук-Қазына». Санжар Жаркешов ответил на вопрос о том, как в компании обеспечивают производственную безопасность на рабочих местах, а также при работе со станками и оборудованием.

«В рамках производственного и внутреннего контроля в QazaqGaz принят многоуровневый контроль, в котором принимают участие как рабочие, так и первые руководители. Топ-менеджмент посещает производственные площадки не реже одного раза в квартал. Это отдельный уровень производственного и внутреннего контроля», – рассказал Председатель Правления АО НК QazaqGaz Санжар Жаркешов.

Отметим, ежегодно QazaqGaz разрабатывает План мероприятий по производственной безопасности с учетом идентифицированных рисков и опасностей в области промышленной безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды.