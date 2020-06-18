Глава Православной Церкви Казахстана пожелал Елбасы скорейшего выздоровления

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава Православной Церкви Казахстана митрополит Астанайский и Казахстанский Александр направил в адрес Первого Президента РК-Елбасы Нурсултана Назарбаева обращение с пожеланиями скорейшего выздоровления, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт mitropolia.kz.

«От верующих Православной Церкви Казахстана прошу Вас, Лидера многонационального и многоконфессионального народа Великой степи, принять самые искренние слова поддержки в постигшем Вас нелегком испытании и пожелать скорейшего исцеления от недуга.

Вся наша паства, к нуждам которой Вы неизменно относитесь с большим вниманием, ныне едиными устами и единым сердцем молит Творца и Подателя всяческих благ, в руках Которого жизнь каждого человека, чтобы Он в скором времени воздвиг Вас от болезни и даровал крепкое здравие на многие лета», - говорится в обращении.

Митрополит подчеркнул, что именно Елбасы стоит у истоков создания независимого казахстанского государства.

«Благодаря Вам в стране торжествует дух мира, межнационального и межрелигиозного согласия. За Ваши неустанные заботы о духовном здоровье нации Вы заслужили любовь казахстанцев. С Вашим именем связана эпоха духовного возрождения Казахстана, когда миллионы людей вновь обрели возможность открыто возносить молитвы Богу, воспитывать в вере своих детей и внуков, восстанавливать порушенные святыни и созидать новые храмы», - отметил он.

«Сейчас все мы глубоко переживаем за Вас и от души желаем Вам крепости душевных и телесных сил и полного выздоровления.

Верю и надеюсь на милость Владыки вселенной, что в ближайшее время Вы, глубокоуважаемый Нурсултан Абишевич, и все казахстанцы будут избавлены от губительной болезни», – добавил Глава Православной Церкви Казахстана.

Напомним, сегодня стало известно о том, что у Елбасы положительный результат ПЦР-теста на коронавирус.