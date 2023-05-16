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Глава Правительства РК выразил соболезнование родным погибшего при пожаротушении сержанта Арслана Курманбекова

Автор:  
Серик Сабеков
16 Мая 2023, 11:13
Глава Правительства РК выразил соболезнование родным погибшего при пожаротушении сержанта Арслана Курманбекова Фото: t.me/KZgovernment

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В текущем году по прогнозам Казгидромета ожидается жаркое и засушливое лето. Особенно на западе, востоке и юге страны. Об этом сообщил Премьер-Миинистр РК Алихан Смаилов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Это высокий риск пожаров. Уже наблюдается осложнение пожарной обстановки в ряде регионов. На прошлой неделе даже в столице ощущалось сильное задымление из-за пожаров на севере Казахстана и в приграничных областях России. При этом, готовность к реагированию на природные пожары не соответствует требуемому уровню.Мы видим, что это приводит к плачевным последствиям. Так, буквально на прошлой неделе во время тушения крупного пожара в Иле-Алатауском нацпарке погиб сержант Арслан Курманбеков», - сказал Алихан Смаилов.

Глава Кабмина от имени Правительства и от себя лично выразил соболезнования родным и близким погибшего.

«Министерству по чрезвычайным ситуациям и акимату Алматы необходимо оказать помощь семье погибшего сержанта», - подчеркнул Алихан Смаилов.


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