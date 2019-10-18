Глава Правительства доложил Елбасы об исполнении предвыборной программы партии «Nur Otan»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин доложил Елбасы Нурсултану Назарбаеву и депутатам парламентской фракции партии «Nur Otan» о промежуточных итогах исполнения Предвыборной программы партии «Nur Otan» «Казахстан-2021: Единство. Стабильность. Созидание» и Плана нации «100 конкретных шагов по реализации Пяти институциональных реформ», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

Благодаря реализации программы «Нұрлы Жол», Казахстан стал трансконтинентальным мостом между Европой и Азией, проводится масштабная модернизация транспортной инфраструктуры.

«Полностью сформирована оптимальная сеть железных дорог. Формируется логистическая инфраструктура. В следующем году будет обеспечен проезд по основным транзитным автомобильным коридорам», - сказал А. Мамин.

К настоящему времени полностью завершена модернизация всех отечественных НПЗ, начато строительство завода по производству полипропилена мощностью 500 тыс. тонн в год. Ведется подготовительная работа по реализации проекта по производству полиэтилена мощностью 1 млн 250 тыс. тонн.

По итогам 2018 года объем экспорта обрабатывающей промышленности, по сравнению с 2016 годом, вырос на 21,7% и составил $15,7 млрд. Экспорт услуг увеличился на 15,8% до $7,3 млрд. В целом, с 2016 года объем промышленности в стране вырос на 15,7%, а обрабатывающей – на 16,3%. Активно развивается альтернативная энергетика, с 2016 года мощность ВИЭ выросла в 3,7 раза и к концу т.г. составит 1041 МВт на 87 объектах, а к 2024 году – 3 тыс. МВт.

По обеспечению широкополосным доступом к интернету подключены 3324 сельских населенных пункта (79%) с численностью населения от 250 человек. К оставшимся селам интернет будет подведен в течение 2020 года.

Государством выполняются в полном объеме все социальные обязательства. Разрабатывается новый формат адресной социальной помощи. С 2020 года внедряется обязательное социальное медицинское страхование. С 2016 по текущий момент построено 390 среднеобразовательных школ, более 400 медицинских объектов, созданы центры для оказания помощи при инфаркте и инсульте.

«Особое внимание уделено обеспечению казахстанцев качественным и доступным жильем. В 2016-2018 годы построено свыше 34 млн кв. м жилья. До конца года планируется ввести 13 млн кв. м. Разрабатывается новая жилищная программа», - сказал А. Мамин.

Казахстан продолжает проведение многовекторной внешней политики, укрепляет стратегическое взаимодействие с основными партнерами – Россией, Китаем, США, Европейским Союзом, странами Центральной Азии и СНГ.

Премьер-Министр рассказал об усилиях Правительства и фракции «Nur Otan» по насыщению внутреннего рынка продуктами питания отечественного производства – в среднем обеспеченность основными видами продовольственных товаров достигла 80%, а по некоторым позициям – 100%.

В рамках цифровизации отраслей экономики внедряются новые технологии на предприятиях топливно-энергетического и горно-металлургического комплексов. В результате проводимой работы, в 2018 году объем инновационной продукции, по сравнению с предыдущим годом, вырос на 25% и составил 1 трлн 179 млрд тг.

По результатам 9 месяцев т.г. темпы роста составили 4,3%, по сравнению с 2,9% на начало года. Правительство планирует довести показатель инвестиций в основной капитал до 30% ВВП уже к 2025 г. На сегодня сформирован пул инвестиционных проектов, которые позволят привлечь 41 трлн тг инвестиций в 2020-2024 годы. Решение этой задачи обеспечит приток прямых иностранных инвестиций до $34 млрд, что является базовым условием для обеспечения 5% роста национальной экономики уже к 2024 г.