Глава пострадавшей от пожара в Жанатасе семьи призвал казахстанцев прекратить обсуждение трагедии

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Произошедшая в городе Жанатасе Сарысуского района трагедия вызвала не только сочувствие, но и поток фейков и домыслов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, 19 февраля в пятиэтажном доме 2-го микрорайона города Жанатаса днем загорелась квартира на 3-м этаже. Огонь охватил домашние вещи и мебель на небольшой площади в 16 кв. м. Находившиеся в это время в квартире пятеро несовершеннолетних детей – шести, пяти, четырех, двух лет и годовалый малыш, задохнулись от угарного газа.

Отметим, в социальных сетях обсуждение трагической гибели детей в Жанатасе превратилось в лавину досужих вымыслов. Так, жительница пригорода Тараза Кумшагал запустила в чаты WhatsApp два аудиофайла со своим личным мнением о причинах трагедии, сложившимся по телерепортажам. А через некоторое время она же отправила опровержение, в котором извиняется и просит не принимать всерьез распространенную ею ранее информацию.

По данным акимата Сарысуского района, пострадавшей семье оказывается в полном объеме необходимая психологическая и материальная, финансовая помощь. Что касается причин, приведших к этой трагедии, то итогового заключения по расследованию дела еще нет.

Глава семьи Саид-Мухаммед Абдумаликов выразил признательность местным властям и всем казахстанцам за оказанную помощь, однако вся семья убедительно просит сограждан остановиться и закрыть обсуждение.

Он опроверг распространяемые пользователями соцсетей сведения об отсутствии в квартире центрального отопления, подчеркнув, что в квартире никаких отопительных приборов или печек-буржуек не было.

Не следует искать крайних и виноватых, не надо возвращаться к этой теме и сыпать соль на душевные раны. Это, по мнению главы семьи, каждый день оскорбляет их. Просим всех перестать обсуждать личные трагедии и заняться своими делами, сказал глава семьи Саид-Мухаммед Абдумаликов.

Напомним, по факту пожара в Жанатасе возбуждено уголовное дело и проводится досудебное расследование.

Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев выразил соболезнование семье Абдумаликовых, отметив на своей странице в сети Facebook, что этот вопрос находится на его личном контроле. «Приношу искренние соболезнования и слова поддержки родным и близким погибших детей», - написал глава региона.

Попечительским советом фонда «Birgemiz» принято решение направить 2 млн тенге семье Абдумаликовых, пострадавшей от пожара в городе Жанатасе Сарысуского района Жамбылской области