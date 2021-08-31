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вчера 21:50
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Глава полиции Алматы сообщил о снижении подростковой преступности
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава полиции Алматы сообщил о снижении подростковой преступности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
По данным Каната Таймерденова, в результате принятых мер на сегодняшний день отмечается снижение подростковой преступности на 22,4%. Также на 5,6% снизилось количество преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних.
«Работа по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних находится на особом контроле. С начала этого года выявлено и поставлено на учет в органы внутренних дел 417 подростков и 375 неблагополучных семей. В Специальную организацию образования для детей с девиантным поведением решением суда направлено 12 трудных подростков. Вместе с тем, в Центр поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, размещено 407 несовершеннолетних. В целях профилактики правонарушений среди несовершеннолетних с участием заинтересованных государственных органов, общественности с начала года проведено 14 общегородских оперативно-профилактических мероприятий», – резюмировал Таймерденов.
Спикер также отметил, что в целях улучшения профилактической работы с охватом школ и прилегающих территорий, в июне текущего года произошли оргштатные изменения. «Школьные инспекторы», закрепленные за школами, переведены на должности зональных инспекторов по делам несовершеннолетних. Теперь инспектор ИДН обслуживает не только школу, но и весь вверенный ему административный участок», – уточнил руководитель ДП Алматы.
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