Глава полиции Алматинской области открыл страницу в соцсетях

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Глава полиции Алматинской области генерал-майор Арыстангани Заппаров открыл аккаунт в Facebook, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации ведомства, страница в соцсетях создана для более тесного взаимодействия полиции с населением.

Теперь у граждан появилась возможность задавать руководству областной полиции интересующиеся вопросы, оставлять свои отзывы либо высказывать пожелания.

«Открытие профиля в Facebook нацелено на создание дополнительной площадки тесного взаимодействия граждан с полицией. Страница станет еще одной площадкой для конструктивного общения и оперативного решения проблем граждан, что в последующем повысит доверие общества к сотрудникам правоохранительных органов. В настоящее время страницы нашего Департамента действуют в Instagram, ВКонтакте, Facebook и YouTube. Также имеется электронная почта», - сообщили в ДП Алматинской области.

Напомним, что интернет-площадки руководителей госорганов были введены и продолжают вводиться в рамках концепции «Слышащего государства», отмеченной Главой государства в своем Послании народу Казахстана. В Послании были определены важнейшие институциональные преобразования правоохранительной системы страны, среди которых акцентировано внимание на создание соцстраниц в интернет-пространстве для открытости перед населением.

В ведомстве дополнили, что генерал-майор полиции Арыстангани Заппаров в ближайшее время планирует организовать онлайн-прием граждан, о дате и времени проведения которого будет сообщено дополнительно.