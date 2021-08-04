Глава подразделения департамента полиции задержан в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Антикоррупционной службой Костанайской области по ранее начатому досудебному расследованию задержан начальник подразделения Департамента полиции по Костанайской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Задержанный водворен в изолятор временного содержания в Костанае.

«Он подозревается в неоднократном получении взяток в виде денег в значительном размере в группе с доверенными лицами НАО «Правительство для граждан» от получателей государственных услуг за выдачу водительских удостоверений и их дубликатов лицам, фактически не сдававшим теоретический экзамен на знание правил дорожного движения, а также ранее лишенным прав вождения за управление автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения. Расследование продолжается»,- прокомментировали в Антикоррупционной службе.

Окончательное решение в отношении подозреваемого с определением степени его вины будет принято судом.