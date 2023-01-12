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Глава подкомитета по правам человека Европарламента покидает свой пост

12 Января 2023, 19:52
Глава подкомитета по правам человека Европарламента покидает свой пост

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Депутат Европарламента от Бельгии Мари Арена покидает пост председателя подкомитета по правам человека Европейского парламента, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Бельгийская газета «Le Soir» пишет, что свое решение депутат от Социалистической партии приняла «ввиду политических нападок и ряда заявлений в СМИ».

«Это решение было принято из-за политических и медийных нападок последних недель, которые наносят ущерб не только моему имиджу, но и всей работе, проводимой в рамках подкомитета по правам человека», - объяснила бельгийский депутат Европарламента.

В отличие от другого депутата от Бельгии Марка Тарабелла, в настоящее время М.Арена не является предметом запроса о снятии депутатской неприкосновенности.

Глава подкомитета по правам человека уже отстранилась от должности в начале декабря после начавшегося обширного расследования предполагаемых актов коррупции со стороны отдельных депутатов Европарламента, в том числе вице-президента Евы Кайли.

Ожидается, что на ближайшем пленарном заседании Европейского парламента в Страсбурге, депутаты приступят к процедуре снятия неприкосновенности с двух парламентариев по запросу следственных органов Бельгии. Затем вопрос будет рассмотрен Комиссией по судебным делам Европарламента.


Фото: www.lesoir.be

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