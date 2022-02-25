Глава Пентагона обсудил ситуацию на Украине с союзниками США по НАТО

ВАШИНГТОН. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Министр обороны США Ллойд Остин обсудил с американскими союзниками по НАТО российскую военную операцию на Украине. Об этом говорится в заявлении, распространенном в четверг пресс-секретарем Пентагона Джоном Кирби, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Как указывается в заявлении, Остин обсудил ситуацию на Украине с 15 союзниками США по НАТО и европейскими партнерами. В частности, состоялись прямые переговоры Остина с его канадским и турецким коллегами. Остин также принял участие в виртуальной встрече с главами оборонных ведомств Франции, Германии, Италии и Великобритании. Кроме того, шеф Пентагона участвовал в телеконференции с министрами обороны Болгарии, Чехии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии и Словакии.

Согласно распространенному документу, Остин «подтвердил единство США, их союзников и партнеров в поддержке Украины», а также заявил о необходимости предотвращения угрозы НАТО.

«Он попросил союзников по НАТО рассмотреть дополнительные вложения в обеспечение оборонных возможностей альянса и укрепление средств самообороны Украины перед лицом российской агрессии», - отмечается в документе.

В свою очередь председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Марк Милли также провел по телефону беседу по ситуации вокруг Украины со своими коллегами по всему миру.

Президент РФ Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.