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Глава ООН в Казахстане посещает Мангистаускую область с рабочим визитом

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
15 Сентября 2021, 14:16
Глава ООН в Казахстане посещает Мангистаускую область с рабочим визитом

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Актау с первым рабочим визитом прибыла Постоянный координатор ООН в Казахстане Микаэла Фриберг-Стори. В ходе визита ожидается встреча с акимом Мангистауской области Нурланом Ногаевым, посещение проектов агентств ООН, встречи с представителями неправительственных организаций, ведущих СМИ и молодежи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу представительства ООН в Казахстане.

В 2014-2016 годах действовала Совместная программа семи агентств ООН – ПРООН, ЮНИСЕФ, ВОЗ, Управление Верховного комиссара ООН, ЮНФПА, ООН Женщины, ЮНЕСКО и Министерства национальной экономики Республики Казахстан, а также акимата Мангистауской области по расширению возможностей региона в достижении устойчивого и справедливого прогресса в социальном, медицинском и экономическом развитии. Общий бюджет программы составил 8,2 млн долларов.

Мангистауская область с ее разнообразными и уникальными геологическими особенностями обладает значительным потенциалом для включения в список Глобальных геопарков ЮНЕСКО, которые способствуют развитию местных сообществ, в частности, путем развития экотуризма. Бюро ЮНЕСКО в Алматы предоставляет технические консультации, осуществляет мероприятия по наращиванию потенциала и повышению осведомленности в области охраны и использования геологического наследия, а также по разработке программ повышения осведомленности и подготовке пилотных объектов для номинации в качестве Глобальных геопарков ЮНЕСКО.

«Агентства ООН готовы продолжать оказывать поддержку региону в достижении приоритетов развития. 2021 год особенно важен в связи с предстоящими совещаниями конвенций по климату и биоразнообразию, на которых правительства должны поставить взаимоусиливающие и амбициозные цели в защиту планеты за счет почти двойного сокращения уровня выбросов парниковых газов в этом десятилетии, а также через сохранение и восстановление биоразнообразия», - говорится в сообщении.

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