Глава ООН создал независимую научную группу экспертов по последствиям ядерной войны

Группа, в которую войдет 21 эксперт, проанализирует возможное воздействие ядерной войны на все сферы жизни: от общественного здравоохранения и экосистем до сельского хозяйства и глобальных социально-экономических систем. Последнее подобное межсекторальное исследование ООН было проведено почти четыре десятилетия назад, в 1988 году.

Создание группы основано на резолюции Генассамблеи ООН. Назначение экспертов – ответ на глобальную обстановку. Риск ядерной войны сейчас выше, чем когда-либо со времен холодной войны, считают в ООН. Ядерное оружие служит инструментом давления, ядерные арсеналы модернизируются. Гонка ядерных вооружений стала вполне реальной возможностью. Системы сдерживания ядерной угрозы разрушаются.

Члены группы – ведущие специалисты в своих областях, представляющие различные научные дисциплины. Они будут стремиться к получению информации от широкого круга заинтересованных сторон: от международных и региональных организаций, гражданского общества и пострадавших сообществ. В группе представлены все регионы мира. Эксперты проведут свою первую встречу в сентябре и представят итоговый доклад Генеральной Ассамблее ООН в 2027 году.