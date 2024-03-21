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    15:35, 21 Март 2024 | GMT +6

    Глава ООН призвал мир руководствоваться духом Наурыза

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш
    Фото: скрин видео news.un.org

    Наурыз — это празднование новых начинаний: начала нового года, прихода весны и возрождения природы. Об этом напомнил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своем обращении по случаю международного праздника, передает агентство Kazinform со ссылкой на «Новости ООН».

    Антониу Гутерриш подчеркнул, что Наурыз объединяет миллионы людей разных поколений и наций.

    — В нынешнее время тяжелых испытаний Наурыз способствует диалогу, добрососедству и примирению, — сказал глава ООН. — Он содействует повышению важности целей и укреплению ценностей Организации Объединенных Наций, таких как мир, права человека и достоинство. Так давайте же все будем руководствоваться духом Наурыза!

    Генеральный секретарь передал свои поздравления всем, кто празднует Наурыз, и пожелал, чтобы этот праздник принес мир, крепкое здоровье и счастье.

    Теги:
    Праздник ООН Наурыз Мировые новости
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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