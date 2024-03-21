Глава ООН призвал мир руководствоваться духом Наурыза

Наурыз — это празднование новых начинаний: начала нового года, прихода весны и возрождения природы. Об этом напомнил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своем обращении по случаю международного праздника, передает агентство Kazinform со ссылкой на «Новости ООН».

Антониу Гутерриш подчеркнул, что Наурыз объединяет миллионы людей разных поколений и наций.

— В нынешнее время тяжелых испытаний Наурыз способствует диалогу, добрососедству и примирению, — сказал глава ООН. — Он содействует повышению важности целей и укреплению ценностей Организации Объединенных Наций, таких как мир, права человека и достоинство. Так давайте же все будем руководствоваться духом Наурыза!

Генеральный секретарь передал свои поздравления всем, кто празднует Наурыз, и пожелал, чтобы этот праздник принес мир, крепкое здоровье и счастье.