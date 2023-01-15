Глава ООН призвал к «революции» в области возобновляемых источников энергии

15 Января 2023, 23:07

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Широкое использование энергии из возобновляемых источников – единственный надежный путь, позволяющий предотвратить климатическую катастрофу. Об этом заявил Генеральный секретарь ООН, предложив план справедливого перехода на возобновляемые источники, состоящий из пяти пунктов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Новости ООН.

«Только переход на возобновляемые источники позволит защитить наше будущее, преодолеть разрыв в доступе к энергии, стабилизировать цены и обеспечить энергетическую безопасность», – заявил Антониу Гутерриш в своем видеообращении к участникам 13-й сессии Ассамблеи Международного агентства по возобновляемой энергии. Форум открылся в субботу в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты).

Мир до сих пор страдает от зависимости от ископаемого топлива, а цель удержать потепление в пределах 1,5 градуса по Цельсию стремительно отодвигается за пределы достижимого, предупредил глава ООН.

«Если нынешняя политика будет продолжена, к концу века глобальное потепление составит 2,8 градуса. Последствия этого сценария будут разрушительны. Несколько регионов планеты станут непригодны для обитания. Для многих это станет смертным приговором», – заявил Антониу Гутерриш.

В настоящее время, напомнил он, энергия из возобновляемых источников обеспечивает 30 % глобальных потребностей в электричестве. По словам Гутерриша, этот показатель необходимо удвоить к 2030 году и довести до 90 % к середине века.

Генсек ООН призывает устранить все барьеры, связанные с правами на интеллектуальную собственность в сфере технологий использования возобновляемых источников энергии, и объявить эти знания общественным благом. Это один из пунктов предложенного главой ООН плана.

Он также рекомендует расширить доступ к цепочкам поставок сырьевых материалов и компонентов для возобновляемых технологий. «Это позволит создать миллионы «зеленых» рабочих мест, особенно для женщин и молодежи в развивающихся странах», – отметил он.

Генеральный секретарь ООН призывает страны в ускоренном темпе давать зеленый свет проектам устойчивой энергетики и модернизировать энергосистемы, а также субсидировать такие программы. Он подчеркивает необходимость перейти от ископаемого топлива на чистую, доступную по цене энергию. При этом, считает Антониу Гутерриш, в переходный период необходимо поддержать уязвимые слои населения.

Глава ООН предлагает вкладывать средства в возобновляемую энергию. Он считает, что общая сумма частных и государственных инвестиций должна быть доведена до четырех триллионов долларов в год.

Генеральный секретарь призвал все стороны сокращать стоимость энергии из возобновляемых источников, а также направлять финансовые потоки в страны, которые более всего в них нуждаются.