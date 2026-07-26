Глава ООН находится с первым после падения режима Асада визитом в Сирии

У Сирии есть возможность не только оправиться от конфликта, но и построить более стабильное, инклюзивное и процветающее будущее, заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в Дамаске в субботу, начав свой знаковый визит в страну, передает Kazinform со ссылкой на службу новостей ООН.

Назвав Сирию «опорой стабильности на Ближнем Востоке», глава ООН отметил, что страна «находится на пороге новых возможностей», и призвал международное сообщество воспользоваться эти моментом, чтобы помочь в восстановлении государства, пережившего многолетний конфликт.

Выступая перед журналистами вместе с министром иностранных дел страны Асаадом аш-Шибани, Гутерриш охарактеризовал свой визит как «чрезвычайно значимый». Глава ООН напомнил о своем многолетнем взаимодействии с сирийцами — в качестве бывшего Верховного комиссара ООН по делам беженцев, а затем и в качестве Генерального секретаря.

— В течение многих лет, задолго до того, как я стал Генеральным секретарем, я тесно работал с сирийцами. Я встречался с молодыми сирийцами, чьи надежды были простыми и универсальными: учиться, работать, вносить свой вклад и жить в мире, — сказал глава ООН.

Генсек отметил, что «сознательно принял решение не приезжать в Сирию с начала жестоких репрессий против сирийского народа в 2011 году и до падения режима».

Шанс построить новое будущее

Генеральный секретарь отметил, что сирийцы пережили годы «лишений, утрат и неопределенности», но никогда не теряли стойкости, таланта и творческого потенциала, которые являются их отличительными чертами.

— Сегодня Сирия стоит на пороге новых возможностей. Сейчас появился шанс не только оправиться от конфликта, но и заложить основы для более стабильного, инклюзивного и процветающего будущего, — добавил он.

Глава ООН подчеркнул: для восстановления страны необходимо обеспечить, чтобы все сирийцы видели себя частью будущего нации.

— Прежде всего, необходимо, чтобы каждый сириец видел для себя место в будущем своей страны. И именно сирийцам предстоит определить свой путь вперед и сформировать институты, которые будут служить будущим поколениям, — заявил Гутерриш.

Сирии нужна международная поддержка

Генеральный секретарь ООН предупредил, что ни одна страна, пережившая более чем десять лет конфликта, не сможет восстановиться в одиночку, и призвал к более активной международной поддержке Сирии.

— Сейчас настал момент, когда международное сообщество должно поддержать Сирию. Восстановление Сирии — это гуманитарный императив, а также инвестиция в развитие, мир и региональную стабильность, — добавил Генсек.

Гутерриш заявил, что международное сообщество должно содействовать созданию условий для восстановления экономики и инфраструктуры страны, возобновлению работы основных служб, расширению возможностей трудоустройства, а также возвращению беженцев и перемещенных лиц.

— Международные финансовые учреждения и партнеры по развитию также призваны сыграть важную роль в содействии восстановлению доступа Сирии к региональным и глобальным экономическим возможностям, — заявил Генсек.

Подчеркнув роль ООН, Гутерриш заявил, что Организация готова поддерживать Сирию на протяжении всего переходного периода.

Суверенитет и территориальная целостность

Генеральный секретарь также вновь заявил, что ООН поддерживает суверенитет, независимость и территориальную целостность Сирии.

— Нарушения суверенитета и территориальной целостности Сирии неприемлемы и должны прекратиться, — заявил он.

Касаясь событий вокруг Голанских высот, Гутерриш добавил: «То, что происходит в регионе вокруг Голанских высот, совершенно неприемлемо».

— Я хотел бы напомнить международному сообществу, что Голанские высоты являются сирийской территорией, — сказал Генеральный секретарь.

Позже, отвечая на вопросы журналистов о действиях Израиля в Сирии, глава ООН заявил: «Мы считаем, что нынешняя ситуация недопустима и что ей необходимо положить конец». Он также отметил, что персонал ООН на месте работает над смягчением последствий текущих событий.

Признав наличие разногласий в Совете Безопасности ООН, Гутерриш пообещал продолжать отстаивать данную позицию: «То, что принадлежит Сирии, принадлежит Сирии и не может быть у нее отнято», — добавил Генсек.

Визит продолжается

Этот визит стал первой поездкой Генерального секретаря в Сирию со времени падения режима Асада. В ходе своего пребывания в стране он, как ожидается, встретится с президентом Ахмедом аш-Шараа и другими высокопоставленными должностными лицами, с миротворцами Сил ООН по наблюдению за разъединением (СООННР), а также с женскими организациями и представителями гражданского общества.

В понедельник Гутерриш выступит перед новым Народным собранием Сирийской Арабской Республики, после чего отправится на Кипр.

Ранее в ООН отметили, что несмотря на сохраняющиеся проблемы в сфере безопасности, тяжелое экономическое положение и напряженность между отдельными общинами, перед Сирией открываются реальные возможности для политического перехода и восстановления.