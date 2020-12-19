Глава ООН: Мы не сможем победить COVID-19, действуя с позиций «вакцинационализма»

БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ - 17 декабря в Берлине на встрече с журналистами генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил, что если человечеству не удастся остановить стремительное распространение COVID -19, то вирус может мутировать, и вакцины, которые сейчас эффективны, могут перестать действовать. Он раскритиковал страны, которые закупили вакцин от нового коронавируса в несколько раз больше, чем численность их населения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Новости ООН.

Отвечая на вопрос относительно распределения вакцины против нового коронавируса, Антониу Гутерриш призвал протянуть руку помощи развивающимся государствам, сделать все для того, чтобы они также получили эффективную вакцину и в достаточном количестве.

«Давайте не будем забывать, что если болезнь не будет искоренена, то вирус может мутировать, и вакцины, которые определенное время будут эффективны, потеряют эффективность… Поэтому нам необходимо сделать так, чтобы вакциной могли воспользоваться все и везде, и чтобы она была всем и везде доступна по стоимости, - заявил генсек.

Для решения этой задачи глава ООН предложил выделять средства на проекты COVAX и отказаться от «вакцинационализма».

«Во-первых, требуется полностью профинансировать COVAX. У нас есть брешь в финансировании. Хотя мероприятия (в рамках COVAX – программы международного сотрудничества по производству и распределению вакцин) продолжаются, недостаток в финансировании, которое необходимо до конца января, составляет 5 миллиардов долларов, а глобальная нехватка средств, которую необходимо устранить для реализации программы, составляет более 20 миллиардов долларов», - сказал генсек. Он раскритиковал страны, которые руководствуются исключительно своими национальными интересами, закупая слишком большие партии вакцины.

«И в то же время я вижу, что есть страны, которые закупили в несколько раз больше вакцин, чем численность их населения. (…) Очень важно, чтобы страны, у которых в определенный момент оказалось бы большее количество вакцин, чем им нужно, предоставили бы эти вакцины в распоряжение COVAX, чтобы они были направлены на поддержку развивающемуся миру», - добавил генсек.

Он вновь предупредил, что победить COVID-19 нельзя, действуя с позиций «вакцинационализма».

«Победа возможна только при подлинном международном сотрудничестве. Правительства обязаны защищать свои народы, но они не смогут защитить их, если другие народы останутся незащищенными», - подчеркнул глава ООН.

Напомним в свою очередь, что 4 декабря 2020 года Премьер-Министр РК Аскар Мамин доложил Главе государства Касым-Жомарту Токаеву о ходе разработки казахстанской вакцины против коронавирусной инфекции. Премьер-Министр сообщил о завершении 1-й и 2-й фаз клинических испытаний 29 ноября. При этом, по словам Аскара Мамина, не было зафиксировано побочных действий, а вакцина показывает высокую эффективность.

С 25 декабря в рамках 3-й фазы клинических испытаний будут привиты 3 тысячи добровольцев. Испытания завершатся в конце марта 2021 года.

Запуск массовой добровольной вакцинации населения страны планируется с начала 2021 года. На первом этапе будут охвачены наиболее подверженные риску заражения группы населения, включая врачей, педагогов, сотрудников силовых структур.

Выступая 18 декабря 2020 года на заседании Совета глав государств СНГ, Президент РК Касым-Жомарт Токаев отметил: «Казахстан также разрабатывает собственный препарат, который демонстрирует хорошие результаты в ходе тестирования. На следующей неделе мы запустим совместное с Россией производство вакцин, как российской, так и казахстанской, в том числе на экспорт».

Фото: news.un.org