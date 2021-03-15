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Глава Офиса программ ОБСЕ завершает свою миссию в Казахстане

Редактор:  
Гульмира Байзакова
15 Марта 2021, 12:11
Глава Офиса программ ОБСЕ завершает свою миссию в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра – министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди принял главу Офиса программ ОБСЕ в г.Нур-Султане Дьердя Сабо по случаю завершения его дипломатической миссии в нашей стране. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В ходе встречи собеседники обменялись мнениями по актуальным вопросам международной безопасности и дальнейшему взаимодействию в рамках Организации в военно-политическом, экономико-экологическом и человеческом измерениях. Отдельно обсудили демократические реформы, инициированные Президентом Касым-Жомартом Токаевым в рамках концепции «слышащего государства».

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Дипломаты подтвердили приверженность сторон продвижению проектов Офиса в контексте интересов Казахстана.

По итогам встречи глава внешнеполитического ведомства вручил Д. Сабо Почетную грамоту за вклад в укрепление сотрудничества нашей страны с международной организацией.

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