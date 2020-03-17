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Глава ОБСЕ в Нур-Султане оценил заседание круглого стола в Мажилисе

17 Марта 2020 18:11
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Глава ОБСЕ в Нур-Султане оценил заседание круглого стола в Мажилисе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Мажилисе Парламента РК прошло заседание круглого стола по обсуждению законопроекта «О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан» под председательством спикера Мажилиса Нурлана Нигматулина и с участием представителей регионов. Свою оценку обсуждению дал глава ОБСЕ в Нур-Султане Дьердь Сабо, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Конечно, мы знаем об этом законопроекте и стараемся оказывать содействие. Я участвовал в общественных слушаниях, мы не в первый раз следим за событиями и за разного рода предложениями. Кроме того, у нас есть большой ресурс – это сама организация ОБСЕ и отдельные институты, которые занимаются именно такими вопросами – это Бюро по демократическим институтам и правам человека. Там сидят эксперты по этим вопросам, они проводят экспертизу и озвучивают мнения», - сказал Дьержь Сабо в кулуарах Мажилиса.

Глава ОБСЕ в Нур-Султане напомнил, что есть международные стандарты.

«Это интересный момент – мы увидим, насколько соответствует законопроект этим стандартам. Ведь они изучают законопроекты детально», - отметил спикер.

«Я высказал мнение, что законопроект соответствует, но давайте посмотрим. Всегда можно совершенствовать законы, и даже идти вперед», - заключил Д. Сабо.


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Ключевые слова: ОБСЕ, Мажилис,
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Азамат Сыздыкбаев

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