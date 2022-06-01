1 Июня 2022 14:46

Глава ОБСЕ назвал амбициозными политические реформы Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава ОБСЕ назвал амбициозными политические реформы Казахстана. Об этом действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Республики Польша Збигнев Рау заявил сегодня на встрече со спикером Мажилиса Парламента Ерланом Кошановым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

З. Рау заявил, что повестка, которую реализует Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в части реформ по внесению изменений в Конституцию Республики Казахстан, позволит усилить Парламент.

«Мы хотим призвать Казахстан в полной мере использовать все, что может предложить наша Организация и Офис программы ОБСЕ, ресурсы, знания, в осуществлении ваших амбициозных политических реформ», – подчеркнул председатель ОБСЕ.

З. Рау приехал в нашу страну в рамках ознакомительной поездки по региону в качестве вновь избранного председателя ОБСЕ. Помимо Казахстана также запланированы посещения Узбекистана и Монголии.

Ерлан Кошанов подчеркнул, что визит председателя ОБСЕ происходит в преддверии значимого политического события для Казахстана – референдума. Спикер Мажилиса считает это свидетельством поддержки курса реформ Главы государства и всенародного плебисцита.

В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы взаимодействия Казахстана и ОБСЕ, двухсторонних казахстанско-польских отношений, в том числе между парламентами двух стран.

Збигнев Рау поблагодарил казахский народ за приют и поддержку десятков тысяч поляков, депортированных в Казахстан во время политических репрессий 30-х годов прошлого века. Он также высказал слова благодарности за то, что сегодня в стране создаются все условия для изучения польской культуры и языка этническими поляками, проживающими в Казахстане.

По итогам встречи стороны договорились о расширении сотрудничества на всех уровнях.