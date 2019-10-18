+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 6 °С
Алматы: 8 °С
USD 389.94 EUR 433.50
RUB 6.10 CNY 55.13
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Глава облздрава Атырауской области покинула свой пост

18 Октября 2019 17:35
Поделиться:
Глава облздрава Атырауской области покинула свой пост

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Глава облздрава Атырауской области Маншук Аймурзиева покинула свой пост, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Перинатальный центр в Атырау работает в штатном режиме
Смерть младенца трагедия для нас – Нурлан Ногаев Доктора в перинатальном центре должны сегодня работать без оглядки на происходящее - Зауреш Аманжолова Сотрудники Атырауского перинатального центра обратились к Президенту

«Руководитель управления здравоохранения Маншук Аймурзиева покинула должность. Первый заместитель акима области Серик Шапкенов, курирующий сферу здравоохранения, получил строгий выговор», - сообщили в пресс-службе областного акимата.

Проинформировав, что акиматом области в настоящее время делается особенный акцент на сферу здравоохранения, каждый год на нужды медиков выделяются необходимые средства, финансирование растет, решаются все текущие потребности роддомов, больниц и медчреждений. Управлением здравоохранения ведется работа по приведению в соответствие всех норм согласно требованиям.

Отметим, Маншук Аймурзиева управление здравоохранения Атырауской области возглавила в апреле 2017 года. До этого она работала заместителем руководителя управления здравоохранения по развитию и организационной работе ЗКО.

Напомним, сотрудники Атырауского областного перинатального центра, где главный врач и акушер подозреваются в том, что осознанно не спасли новорожденного, подали заявления на увольнение по собственному желанию, а затем написали письмо Президенту.

В Антикоррупционной службе озвучили ход расследуемого уголовного дела в отношении главврача Атырауского облроддома, подозреваемого в убийстве новорожденного ребенка, а также в коррупционных преступлениях. В субботу в Атыраускую область во главе с вице-министром здравоохранения РК прибыли ведущие специалисты из республиканских организаций здравоохранения. Они окажут помощь врачам областного перинатального центра.

В понедельник стало известно, что из перинатального центра в Атырау увольняется 31 медицинский работник из 35 имеющихся в настоящее время.

Также прокомментировал смерть младенца в областном перинатальном центре а ким Атырауской области .

Федерация профсоюзов РК прокомментировала ситуацию с медработниками в Атырау.

Фото: azh.kz
Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Атырауская область, Здравоохранение, Назначения,
Поделиться:

Автор:

А. Соколов

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Алмас Жумабаев
Алмас Жумабаев
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив