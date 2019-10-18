Глава облздрава Атырауской области покинула свой пост

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Глава облздрава Атырауской области Маншук Аймурзиева покинула свой пост, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Руководитель управления здравоохранения Маншук Аймурзиева покинула должность. Первый заместитель акима области Серик Шапкенов, курирующий сферу здравоохранения, получил строгий выговор», - сообщили в пресс-службе областного акимата.

Проинформировав, что акиматом области в настоящее время делается особенный акцент на сферу здравоохранения, каждый год на нужды медиков выделяются необходимые средства, финансирование растет, решаются все текущие потребности роддомов, больниц и медчреждений. Управлением здравоохранения ведется работа по приведению в соответствие всех норм согласно требованиям.

Отметим, Маншук Аймурзиева управление здравоохранения Атырауской области возглавила в апреле 2017 года. До этого она работала заместителем руководителя управления здравоохранения по развитию и организационной работе ЗКО.

Напомним, сотрудники Атырауского областного перинатального центра, где главный врач и акушер подозреваются в том, что осознанно не спасли новорожденного, подали заявления на увольнение по собственному желанию, а затем написали письмо Президенту.

В Антикоррупционной службе озвучили ход расследуемого уголовного дела в отношении главврача Атырауского облроддома, подозреваемого в убийстве новорожденного ребенка, а также в коррупционных преступлениях. В субботу в Атыраускую область во главе с вице-министром здравоохранения РК прибыли ведущие специалисты из республиканских организаций здравоохранения. Они окажут помощь врачам областного перинатального центра.

В понедельник стало известно, что из перинатального центра в Атырау увольняется 31 медицинский работник из 35 имеющихся в настоящее время.

Также прокомментировал смерть младенца в областном перинатальном центре а ким Атырауской области .

Федерация профсоюзов РК прокомментировала ситуацию с медработниками в Атырау.

Фото: azh.kz