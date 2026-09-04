Глава Нацбанка высказался о переназначении экономического блока Правительства

Председатель Национального банка Тимур Сулейменов прокомментировал свое переназначение и сохранение состава экономического блока Правительства после сложения Кабмином полномочий перед вновь избранным Курултаем, передает корреспондент агентства Kazinform.

На брифинге главу Нацбанка спросили, как он оценивает переназначения в экономическом блоке и за какие результаты, по его мнению, Президент сохранил доверие к руководителям ведомств.

— Очень сложно оценивать себя, еще сложнее оценивать коллег, с которыми мы работаем длительное время по большому количеству достаточно сложных вопросов, будь то макроэкономическая координация, фискальная политика, поддержка экономики и так далее. Поэтому мне не хочется на этот вопрос как-то каким-то образом отвечать, это было бы некорректно с моей стороны, — отметил Сулейменов.

При этом результаты совместной работы Нацбанка и Правительства по снижению инфляции Сулейменов оценил положительно.

— И опять же, не надо хвалить и себя в грудь бить, что мы достигли каких-то супер-мега-результатов. Есть над чем работать, безусловно. Но тем не менее результаты налицо, и свидетельство тому фактическая статистика, которую вы сами видите, о которой я сегодня рассказал. То есть, результаты есть, — заключил глава финрегулятора.

Ранее Сулейменов сообщил, что дезинфляция в Казахстане продолжается 11 месяцев подряд. В августе годовая инфляция снизилась до 9,8%, достигнув однозначного уровня.

Напомним, 24 августа Указом Главы государства Тимур Сулейменов был переназначен председателем Национального банка.

Переназначение главы Нацбанка было связано со вступлением в силу новой Конституции. Согласно ее переходным положениям, с 1 июля в течение двух месяцев должны были быть назначены руководители шести государственных органов: председатель Верховного суда, председатель Национального банка, Генеральный прокурор, председатель Комитета национальной безопасности, председатель Высшего судебного совета и Уполномоченный по правам человека.

Также после избрания состава Курултая Правительство Казахстана сложило полномочия.

3 сентября в Казахстане был сформирован новый состав Кабмина.

Ключевые руководители экономического блока сохранили свои посты. В их числе заместитель Премьер-министра — министр национальной экономики Серик Жумангарин, министр финансов Мади Такиев, министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев, министр энергетики Ерлан Аккенженов, министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев и министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров.