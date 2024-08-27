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    11:23, 27 Август 2024 | GMT +6

    Глава Нацбанка: Дефицит платежного баланса пока не устранен

    Ұлттық банк
    Фото: Нацбанка РК

    Председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов заявил, что в следующем году объем импорта продолжит расти, передает корреспондент агентства Kazinform.

    - По прогнозу Правительства, экспорт несырьевых товаров увеличится. Экспорт в 2025 году увеличится с 80,8 млрд долларов в 2024 году до 82,3 млрд долларов. Согласно методологии платежного баланса, импорт товаров превысит высокий уровень 2023 года и продолжит расти. В 2025 году объем импорта достигнет 61,3 миллиарда долларов, - сказал Тимур Сулейменов на заседании Правительства.

    Он также отметил, что государственные программы, помимо спроса населения и бизнеса, оказывают влияние на объемы импорта.

    - Основными причинами высокого объема импорта являются потребности населения и бизнеса, значительная доля иностранной составляющей в производственных цепочках, реализация государственных программ. В результате текущий счет платежного баланса в среднесрочной перспективе останется в зоне дефицита, - добавил Тимур Сулейменов.

    Теги:
    Нацбанк Казахстана Правительство РК Экспорт Экономика Импорт
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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