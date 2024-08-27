Глава Нацбанка: Дефицит платежного баланса пока не устранен

Председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов заявил, что в следующем году объем импорта продолжит расти, передает корреспондент агентства Kazinform.

- По прогнозу Правительства, экспорт несырьевых товаров увеличится. Экспорт в 2025 году увеличится с 80,8 млрд долларов в 2024 году до 82,3 млрд долларов. Согласно методологии платежного баланса, импорт товаров превысит высокий уровень 2023 года и продолжит расти. В 2025 году объем импорта достигнет 61,3 миллиарда долларов, - сказал Тимур Сулейменов на заседании Правительства.

Он также отметил, что государственные программы, помимо спроса населения и бизнеса, оказывают влияние на объемы импорта.