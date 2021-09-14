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    10:50, 14 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Глава Нацбанка РК озвучили прогнозы по инфляции в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Национального банка РК Ерболат Досаев озвучил прогнозы по инфляции в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По итогам прогнозного раунда Национальный Банк ожидает инфляцию в коридоре 7,5-8,5%, нижняя граница которого определена с учетом эффективной реализации Комплекса мер антиинфляционного реагирования», - сказал Ерболат Досаев.

    Ранее глава Нацбанка заявил , что рост инфляции в Казахстане приобретает более устойчивый характер.

    «Рост инфляции в Казахстане приобретает более устойчивый характер. С апреля по август текущего года годовая инфляция ускорилась с 7% до 8,7%. Месячный рост цен оказался самым высоким для августа впервые с 2008 года», - пояснил Ерболат Досаев.

    Глава финрегулятора добавил, что сезонно-очищенная базовая инфляция, то есть инфляция без учета роста цен на овощи и фрукты, услуги ЖКХ и энергоресурсы, находится на 25% выше исторически средних значений и составляет 0,75%, указывая на формирование устойчивых инфляционных процессов.

    Теги:
    Правительство Нацбанк Казахстана Правительство РК Экономика
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