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    13:04, 13 Июнь 2023 | GMT +6

    Глава Нацбанка РК объяснил решение о сохранении базовой ставки

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Национального банка РК Галымжан Пирматов объяснил решение о сохранении базовой ставки на уровне 16,75% годовых, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С учетом баланса рисков, 26 мая текущего года Национальный банк принял решение сохранить базовую ставку на уровне 16,75% годовых. Это будет способствовать дальнейшему замедлению инфляции в стране», - сказал Галымжан Пирматов на заседании Правительства.

    Ранее сообщалось, что инфляция в Казахстане продолжила замедление третий месяц подряд, достигнув в мае 15,9% в годовом выражении.

    Валовые международные резервы на конец мая составили 94,6 млрд долларов США.


    Теги:
    Экономика Нацбанк Казахстана
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