Глава Нацбанка РК объяснил решение о сохранении базовой ставки

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Национального банка РК Галымжан Пирматов объяснил решение о сохранении базовой ставки на уровне 16,75% годовых, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С учетом баланса рисков, 26 мая текущего года Национальный банк принял решение сохранить базовую ставку на уровне 16,75% годовых. Это будет способствовать дальнейшему замедлению инфляции в стране», - сказал Галымжан Пирматов на заседании Правительства.

Ранее сообщалось, что инфляция в Казахстане продолжила замедление третий месяц подряд, достигнув в мае 15,9% в годовом выражении.

Валовые международные резервы на конец мая составили 94,6 млрд долларов США.