Глава Нацбанка прокомментировал ситуацию с курсом тенге
«Сбалансированности валютного рынка удалось достичь за счет расширения рыночных принципов торговли валютой, повышения транспарентности Нацбанка, что отразилось на двусторонней волатильности курса», - сказал Галымжан Пирматов.
Глава Нацбанка заявил, что после ослабления до рекордного значения - выше 512 тенге за доллар США в марте прошлого года, курс отыграл значительную часть потерь укрепившись к концу года на 9,7% до 462,7 тенге за доллар США.
«В 2022 году совместно с Правительством реализована программа защиты тенговых вкладов, предусматривающая начисление компенсации по тенговым депозитам физлиц. Общая сумма выделенной компенсации составила 306,6 млрд тенге. В результате тенговые вклады по итогам 2022 года выросли на 22% до 21,2 трлн тенге, а долларизация снизилась до 31,6%», - добавил Галымжан Пирматов.