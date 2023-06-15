Глава Нацбанка прокомментировал ситуацию с курсом тенге

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Предпринятые активные меры позволили предотвратить дестабилизацию финансовой системы и сохранить доверие к тенговым активам. Об этом заявил председатель Национального банка РК Галымжан Пирматов на пленарном заседании Сената, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сбалансированности валютного рынка удалось достичь за счет расширения рыночных принципов торговли валютой, повышения транспарентности Нацбанка, что отразилось на двусторонней волатильности курса», - сказал Галымжан Пирматов.

Глава Нацбанка заявил, что после ослабления до рекордного значения - выше 512 тенге за доллар США в марте прошлого года, курс отыграл значительную часть потерь укрепившись к концу года на 9,7% до 462,7 тенге за доллар США.

«В 2022 году совместно с Правительством реализована программа защиты тенговых вкладов, предусматривающая начисление компенсации по тенговым депозитам физлиц. Общая сумма выделенной компенсации составила 306,6 млрд тенге. В результате тенговые вклады по итогам 2022 года выросли на 22% до 21,2 трлн тенге, а долларизация снизилась до 31,6%», - добавил Галымжан Пирматов.