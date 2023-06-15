РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:45, 15 Июнь 2023 | GMT +6

    Глава Нацбанка прокомментировал ситуацию с курсом тенге

    None
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Предпринятые активные меры позволили предотвратить дестабилизацию финансовой системы и сохранить доверие к тенговым активам. Об этом заявил председатель Национального банка РК Галымжан Пирматов на пленарном заседании Сената, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сбалансированности валютного рынка удалось достичь за счет расширения рыночных принципов торговли валютой, повышения транспарентности Нацбанка, что отразилось на двусторонней волатильности курса», - сказал Галымжан Пирматов.

    Глава Нацбанка заявил, что после ослабления до рекордного значения - выше 512 тенге за доллар США в марте прошлого года, курс отыграл значительную часть потерь укрепившись к концу года на 9,7% до 462,7 тенге за доллар США.

    «В 2022 году совместно с Правительством реализована программа защиты тенговых вкладов, предусматривающая начисление компенсации по тенговым депозитам физлиц. Общая сумма выделенной компенсации составила 306,6 млрд тенге. В результате тенговые вклады по итогам 2022 года выросли на 22% до 21,2 трлн тенге, а долларизация снизилась до 31,6%», - добавил Галымжан Пирматов.


    Теги:
    Сенат Другие государственные органы Экономика Нацбанк Казахстана Парламент
    Сейчас читают
    Сегодня, 17:58
    Юлия Путинцева обыграла россиянку на турнире в Пекине
    Сегодня, 17:36
    Информация о мусорном коллапсе в Атырау не соответствует действительности - акимат
    Сегодня, 17:19
    Мужчина взобрался на мост в Семее
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!