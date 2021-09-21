Глава МВД выразил соболезнования семьям погибших при стрельбе в Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев выразил соболезнования семьям погибших при стрельбе в Алматы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

«От имени личного состава органов внутренних дел выражаю соболезнования родным и близким погибших граждан при трагических событиях 20 сентября в городе Алматы. Среди них двое наших коллег – участковые инспектора полиции Дархан Сулеев и Нурбол Байгазиев. Офицеры находились при исполнении служебных обязанностей по охране правопорядка и с честью выполнили свой служебный долг, ценою своей жизни.

Майор полиции Сулеев прослужил в органах внутренних дел 18 лет. Был наставником молодых сотрудников, их достойным руководителем на участке. Все эти годы являлся примером для подражания, как профессионал, честный и порядочный сотрудник, который также воспитывал пятерых детей.

Всего 7 лет прослужил капитан полиции Байгазиев. За короткий срок службы он повышал свой профессионализм, строил планы на будущее. Стремился к улучшению безопасности на обслуживаемом участке. У него осталось двое детей.

К сожалению, в повседневной деятельности при обеспечении безопасности граждан, возникают ситуации, когда сотрудники получают травмы, а порой и смертельные ранения. Это невосполнимая утрата для органов внутренних дел. Их имена останутся в наших сердцах и нашей памяти… – написал Тургумбаев в Facebook.

Напомним, 20 сентября около 17 часов владелец одного из частных домов в микрорайоне Акбулак Алатауского района устроил стрельбу при выселении его из дома судоисполнителями. После ознакомления с судебным решением, выселяемый житель забежал домой и из огнестрельного оружия открыл огонь. В результате пять человек, в том числе двое участковых инспектора полиции, судоисполнитель и новый владелец дома, получили смертельные огнестрельные ранения и скончались.

Ранее сообщалось, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 99 часть 2 пункт 1 (Убийство в отношении двух и более лиц). Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение под стражу. Подозреваемый обезврежен и задержан с участием бойцов подразделения специального назначения без применения оружия, так как в доме находились женщины и дети.



