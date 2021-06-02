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Глава МВД встретился с представителем Управления Верховного комиссара ООН по правам человека

Редактор:  
Гульмира Байзакова
2 Июня 2021, 21:17
Глава МВД встретился с представителем Управления Верховного комиссара ООН по правам человека

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев встретился с прибывшим в Казахстан с рабочим визитом главой Регионального отделения Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) по Центральной Азии Рышардом Комендой. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Представитель УВКПЧ ООН проинформирован о масштабном реформировании казахстанской полиции, имплементации международных стандартов по правам человека в законодательство, а также о проводимой работе по противодействию пыткам и национальном докладе по данному вопросу.

«Наше ведомство системно и последовательно стремится к достижению и соблюдению международных и национальных стандартов в области прав человека. Одним из важных направлений является недопущение и противодействие фактам пыток. Особую значимость представляют вопросы общественного контроля за соблюдением прав человека», – отметил министр.

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Рышад Коменда выразил открытость и готовность продолжать сотрудничать по вопросам прав человека, в частности возможность внедрения индикаторов УВКПЧ ООН и исполнение решений договорных органов ООН по индивидуальным обращениям. В ходе беседы обсуждены также перспективы развития дальнейших взаимоотношений между МВД Казахстана и УВКПЧ.

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