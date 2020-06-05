Глава МВД вручил молодым полицейским их первые служебные удостоверения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - День государственных символов Республики Казахстан – особенный для вновь принятых на службу сотрудников полиции. В этот праздничный день министром внутренних дел вручены первые служебные удостоверения молодым лейтенантам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Вручение состоялось символично в Музее МВД, где бережно хранится история становления и развития органов внутренних дел Казахстана. Глава МВД отметил важность и ответственность момента и подчеркнул, что каждый гражданин должен уважать государственные Гимн, Герб и Флаг, любить Родину и свой народ.