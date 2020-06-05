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Глава МВД вручил молодым полицейским их первые служебные удостоверения

5 Июня 2020 02:53
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Глава МВД вручил молодым полицейским их первые служебные удостоверения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - День государственных символов Республики Казахстан – особенный для вновь принятых на службу сотрудников полиции. В этот праздничный день министром внутренних дел вручены первые служебные удостоверения молодым лейтенантам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Вручение состоялось символично в Музее МВД, где бережно хранится история становления и развития органов внутренних дел Казахстана. Глава МВД отметил важность и ответственность момента и подчеркнул, что каждый гражданин должен уважать государственные Гимн, Герб и Флаг, любить Родину и свой народ.


«Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поставил перед полицией четкие задачи – охранять общественную безопасность и помогать гражданам в трудных ситуациях. Оценку работе полиции даст народ. Поэтому я желаю вам быть настоящими профессионалами своего дела и всегда превыше всего ставить интересы народа. Благополучия вам во всем и успехов в работе!» – сказал министр Ерлан Тургумбаев.
Молодые офицеры представляют подразделения специального назначения, патрульной и ювенальной полиции. В Музее МВД они ознакомились с историей органов внутренних дел и поклялись с честью и полной ответственностью служить на благо своего народа.

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Ключевые слова: Дата, МВД РК,
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