Глава МВД: Только в 40% случаев мы знаем причину суицида у детей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Только в 40% случаев раскрывается причина суицида среди детей. Такую статистику привел министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказал министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев, в части защиты детей должна быть разработана отдельная программа.

«Безнадзорность детей приводит к тому, что, к примеру, в прошлом году мы проводили целый цикл профилактических мероприятий, когда дети выпадали из окон. Летом очень модно ставить москитные сетки, но ребенок не понимает, что москитная сетка не закрепленная. Облокачиваясь на москитную сетку, буквально в Нур-Султане в течение одного месяца более 10 детей погибли при выпадении из окон. Нам все-таки нужна отдельная программа по профилактике правонарушений в отношении детей», - заявил в ходе правительственного часа в Сенате Ерлан Тургумбаев.

По суицидальной направленности у детей, по словам главы Министерства внутренних дел, на сегодняшний день другая статистка.

«Только в 40% мы знаем причину суицида у детей - это внутренние отношения с родителями, в школе, а также отношения во дворе. Остальные 60% так мы не узнаём, потому что практически нет таких данных», - сказал Е. Тургумбаев.

Ранее в ходе правчаса министр заявил, что 80% преступлений в сфере бытового насилия было совершено в собственных домах граждан, также рассказал о статистике по насилию над детьми.

Напомним, 1 сентября 2020 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на совместном заседании палат Парламента, обращаясь с ежегодным Посланием народу Казахстана. С полным текстом Послания Главы государства «КАЗАХСТАН В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ: ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЙ» можно ознакомиться здесь.

В рамках Послания Президент подчеркнул, что настало время принять законодательные меры по защите граждан от кибербуллинга.



