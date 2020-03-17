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Глава МВД РК  сообщил о случаях побега с карантина

17 Марта 2020 19:28
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Глава МВД РК  сообщил о случаях побега с карантина

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев сообщил о случаях побега с карантина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В соответствии с Указом Главы государства, со вчерашнего дня по причине распространения коронавирусной инфекции на территории РК введено чрезвычайное положение. Личный состав ОВД переведен на особый режим несения службы», - сказал Ерлан Тургумбаев на брифинге в МВД.

По его словам, увеличено количество нарядов полиции.

«В охране правопорядка сегодня задействовано свыше 8 тысяч полицейских и 4 тысяч военнослужащих Национальной гвардии. Усилен контроль за общественными местами посредством видеонаблюдения ЦОУ департаментов полиции. К объектам жизнеобеспечения максимально приближены маршруты патрулирования. Сейчас личный состав мобилизован на обеспечение общественного правопорядка содействия медицинским службам», - отметил министр.

Он подчеркнул, что ОВД обеспечивается круглосуточная охрана карантинных объектов во взаимодействии с медицинскими работниками, с сопровождением медицинских учреждений для обследования лиц, прибывших из стран с неблагополучной коронавирусной обстановкой.

«Проводится повсеместная работа по поиску и доставлению контактных с инфицированными лиц для медицинского обследования. К сожалению, были случаи побега с карантина и отказа заболевших коронавирусом сообщить сведения о лицах, с кем они контактировали. В отношении указанных лиц принимаются меры в соответствии с действующим законодательством», - заключил глава ведомства.


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Ключевые слова: Борьба с преступностью, Безопасность, Коронавирус,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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