Глава МВД РК раскритиковал работу по борьбе с торговлей людьми

2 Ноября 2022, 11:59

2 Ноября 2022, 11:59

Глава МВД РК раскритиковал работу по борьбе с торговлей людьми

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов заявил, что в сфере торговли людьми никто системно вопросами профилактики полноценно не занимается, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Отношения в данной сфере регулируются множеством законов, различными приказами госорганов. Все разрозненно. Специального закона нет. Полной правовой информацией не владеют даже сотрудники госорганов, не говоря о жертвах», - сказал Марат Ахметжанов, выступая на правовом форуме по вопросам противодействия торговле людьми.

Глава МВД добавил, что в этой сфере ответственность размыта и спроса нет.

«Элементарно не определены уполномоченные органы. Нет четкой компетенции. Никто системно вопросами профилактики, установлением рисков полноценно не занимается. Текущим состоянием дел в этой сфере обеспокоено руководство страны», - подчеркнул Марат Ахметжанов.

Ранее сообщалось, что за четыре месяца в Казахстане зарегистрировано около 30 фактов торговли людьми.

«Раньше регистрировалось до 300 таких преступлений. В этом году за четыре месяца выявлено около 30 фактов торговли людьми. Задержаны три организованные преступные группы. Благодаря реорганизации управления по борьбе с организованной преступностью, раскрываемость этих преступлений растет», - сообщил министр внутренних дел.