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Глава МВД РК представил нового начальника Департамента полиции ВКО

31 Января 2020 17:37
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Глава МВД РК представил нового начальника Департамента полиции ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Глава МВД РК Ерлан Тургумбаев представил личному составу нового начальника Департамента полиции ВКО, передает МИА «Казинформ».

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В пресс-службе ДП ВКО сообщили, что по согласованию с Администрацией Президента РК и акимом Восточно-Казахстанской области на должность начальника Департамента полиции Восточно-Казахстанской области назначен полковник полиции Сагат Мадиев.

Мадиев Сагат Кентаевич 1969 год рождения. В органах внутренних дел работает с 1990 года. Имеет большой опыт работы на руководящих должностях в департаментах полиции Акмолинской, Кызылординской и Западно-Казахстанской областей. С марта 2017 года занимал должность заместителя начальника Департамента криминальной полиции МВД.

Бывший глава ДП ВКО Бактыбаев Жанарбек Телюбекович назначен начальником Департамента полиции Мангистауской области.


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Ключевые слова: Назначения, МВД РК,
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Орал Ерланулы

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