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Глава МВД РК поручил навести порядок в микрорайоне Жулдыз города Алматы

9 Июня 2020 16:22
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Глава МВД РК поручил навести порядок в микрорайоне Жулдыз города Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев поручил навести порядок в микрорайоне Жулдыз города Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе онлайн отчетной встречи с населением одна из жительниц микрорайона Жулдыз города Алматы пожаловалась на шум в позднее время на возведенной здесь алее.

«Город Алматы сейчас разросся, это один из новых микрорайонов, где построены парки, скверы аллеи, подведено освещение. Вопрос безопасности в первую очередь граждан, безопасности детей, жителей данного микрорайона ставится во главу угла. Поэтому я поручаю руководству департамента полиции города Алматы взять данный вопрос на контроль, усилить там наряды патрульной полиции. Установить видеокамеры, чтобы в этом парке был обеспечен порядок», - подчеркнул Ерлан Тургумбаев.


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Ключевые слова: Алматы, Борьба с преступностью,
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Автор:

Серик Сабеков

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