МВД РК ответило на предложение смягчить наказание за участие в зарубежных конфликтах

Ведомство изучило предложения депутата по разработке комплексной государственной программы, направленной на смягчение уголовной ответственности граждан РК за участие в зарубежных вооруженных конфликтах, а также на их правовую, психологическую и социальную реабилитацию после возвращения в страну.

Саденов отметил, что в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом РК досудебное расследование по статьям 170-172 УК («Наемничество», «Участие в иностранных вооруженных конфликтах») относится к компетенции Комитета национальной безопасности РК.

— В настоящее время Министерство юстиции РК по поручению Главы государства совместно с заинтересованными государственными органами разрабатывает новые редакции Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов. В рамках данной работы совместно с Министерством труда и социальной защиты населения может быть рассмотрен вопрос разработки комплексной государственной программы по социальной реабилитации указанных лиц, — сообщил министр.

Вместе с тем, он уточнил, что законодательные инициативы такого характера со стороны центральных госорганов требуют подготовки консультативного документа по регуляторной политике и формирования согласованной позиции Правительства.

В свою очередь, МВД выражает готовность участвовать в рассмотрении соответствующих поправок.

Напомним, ранее депутат Мажилиса Жаркынбек Амантай предложил рассмотреть вопрос гуманизации уголовной политики в отношении граждан РК, участвовавших в зарубежных конфликтах, но не состоявших в террористических организациях и не совершавших военные преступления.



