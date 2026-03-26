МВД РК ответило на предложение смягчить наказание за участие в зарубежных конфликтах
Министр внутренних дел РК Ержан Саденов ответил на депутатский запрос о смягчении уголовной ответственности для казахстанцев, участвовавших в зарубежных вооруженных конфликтах, передает корреспондент агентства Kazinform.
Ведомство изучило предложения депутата по разработке комплексной государственной программы, направленной на смягчение уголовной ответственности граждан РК за участие в зарубежных вооруженных конфликтах, а также на их правовую, психологическую и социальную реабилитацию после возвращения в страну.
Саденов отметил, что в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом РК досудебное расследование по статьям 170-172 УК («Наемничество», «Участие в иностранных вооруженных конфликтах») относится к компетенции Комитета национальной безопасности РК.
— В настоящее время Министерство юстиции РК по поручению Главы государства совместно с заинтересованными государственными органами разрабатывает новые редакции Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов. В рамках данной работы совместно с Министерством труда и социальной защиты населения может быть рассмотрен вопрос разработки комплексной государственной программы по социальной реабилитации указанных лиц, — сообщил министр.
Вместе с тем, он уточнил, что законодательные инициативы такого характера со стороны центральных госорганов требуют подготовки консультативного документа по регуляторной политике и формирования согласованной позиции Правительства.
В свою очередь, МВД выражает готовность участвовать в рассмотрении соответствующих поправок.
Напомним, ранее депутат Мажилиса Жаркынбек Амантай предложил рассмотреть вопрос гуманизации уголовной политики в отношении граждан РК, участвовавших в зарубежных конфликтах, но не состоявших в террористических организациях и не совершавших военные преступления.