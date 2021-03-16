Глава МВД РК: Мы обеспечим эффект постоянного присутствия полиции во всех регионах страны

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В рамках реализации принципа «полиция шаговой доступности» в Мангистауской области будут построены 49 опорных пунктов полиции. Об этом заявил министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев в ходе рабочего визита в регион. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

На встрече с акимом области Серикбаем Трумовым глава МВД отметил, что в профилактике правонарушений большое значение имеет работа участкового инспектора. Поэтому в области приступили к созданию сети участковых пунктов, и уже в этом году будут построены 14 из них.

Главный полицейский страны посетил ряд объектов департамента полиции региона. В их числе модульный стационарный пост «Каспий» на набережной города Актау. С помощью видеокамер пост осуществляет полное наблюдение набережной зоны и обеспечивает общественную безопасность в круглосуточном режиме.

«В рамках модернизации системы органов внутренних дел, необходимо ускорить установку технологически оснащенных стационарных постов полиции нового образца и обеспечить эффект постоянного присутствия правоохранителей. Последнему будут способствовать организация пеших патрулей во дворах жилых домов, парках и скверах, а также развитие системы видеонаблюдения, – подчеркнул министр. В городе Актау функционирует 127 камер, и в ближайшем будущем планируется установить еще 600. – Мы живем в быстро меняющемся мире, когда инновационные технологии прочно входят в нашу повседневную жизнь. С 13 февраля водителям больше не обязательно иметь при себе права и техпаспорт, полицейский за секунды делает проверку с помощью планшета и информационных систем. Также с февраля работает мобильное приложение «102», которым уже пользуются и жители городов, и сельчане. Цифровизация казахстанской полиции проводится для поддержания безопасности граждан и налаживания постоянного и продуктивного взаимодействия с населением», – отметил глава МВД.

Кроме того, министр особо отметил роль волонтеров в обеспечении правопорядка. В регионе добровольно помогают полиции свыше тысячи человек. Они задействованы в поиске пропавших людей, проведении рейдовых и профилактических мероприятий. Совместно с участковыми и патрульными они также ведут праворазъяснительную работу. Ерлан Тургумбаев высоко оценил активную гражданскую позицию волонтеров и поблагодарил их за сотрудничество.

Глава МВД также посетил музей полиции области и провел встречу с ветеранами органов внутренних дел, выслушал их инициативы и предложения. Ветераны вызвались помогать участковым инспекторам и предложили закрепить по одному из них за каждым опорным пунктом. При посещении объектов полиции Ерлан Тургумбаев проверил исполнение поручений руководства страны по реформированию правоохранительных органов, а также определил приоритетные направления деятельности полиции региона на 2021 год.