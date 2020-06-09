Глава МВД рассказал, почему трудно наказать дебоширов, избивающих жен

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев рассказал почему трудно наказать дебоширов, избивающих жен, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава МВД пояснил, что зачастую потерпевшие от мужей женщины отказываются от дачи показаний.

«Они отрицают факт бытового насилия для того, чтобы сохранить семью, чтобы дети росли в полноценной семье. Это очень часто, практически в 50% случаях подобных правонарушений», - сказал Ерлан Тургумбаев на брифинге.

В то же время, по словам министра, у полицейских есть соответствующие механизмы реагирования. В частности, это защитные предписания, постоянный контроль за проблемными семьями.

«Тем не менее, не всегда можно предотвратить те или иные правонарушения. Месяц назад поступило сообщение, что одна женщина пропала, возможно, ее похитил бывший муж. Мы нашли и мужа, и эту женщину, она была избита, но отказалась подавать заявление - сказала, что синяки, которые у нее имеются, из-за падения. Хотя мы знали, что побои нанес бывший муж», - рассказал Ерлан Тургумбаев.

Было отмечено по данному факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.