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Глава МВД рассказал, как проходит реформа полиции
9 Июня 2020 21:06
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане продолжается масштабная реформа органов внутренних дел. Руководитель ведомства Ерлан Тургумбаев в рамках отчетной встречи перед населением обозначил ее главные результаты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
По словам спикера, в прошлом году на 10% была сокращена численность личного состава, в том числе более 1 тысячи руководящих должностей. При этом сэкономленные средства были направили на повышение заработной платы сотрудников. Также был расширен перечень сотрудников, получающих компенсацию за аренду жилья.
«В целях подготовки полицейских была проведена серьезная реформа ведомственного образования. Из 12 учебных заведений по подготовке полицейских оставлены 5 лучших», – отметил Ерлан Тургумбаев.
Вместе с тем, был утвержден стандарт полицейского. Это свод требований к личным и профессиональным качествам, необходимым для выполнения служебных задач. Большое внимание было уделено построению «сервисной модели» работы органов внутренних дел и выстраиванию открытых доверительных отношений с обществом.
Ключевые слова: МВД РК,
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