Установить для Android
×
+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 21 °С
Алматы: 14 °С
USD 398.59 EUR 449.09
RUB 5.79 CNY 56.24
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Глава МВД рассказал, как проходит реформа полиции

9 Июня 2020 21:06
Поделиться:
Глава МВД рассказал, как проходит реформа полиции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане продолжается масштабная реформа органов внутренних дел. Руководитель ведомства Ерлан Тургумбаев в рамках отчетной встречи перед населением обозначил ее главные результаты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

По словам спикера, в прошлом году на 10% была сокращена численность личного состава, в том числе более 1 тысячи руководящих должностей. При этом сэкономленные средства были направили на повышение заработной платы сотрудников. Также был расширен перечень сотрудников, получающих компенсацию за аренду жилья.

«В целях подготовки полицейских была проведена серьезная реформа ведомственного образования. Из 12 учебных заведений по подготовке полицейских оставлены 5 лучших», – отметил Ерлан Тургумбаев.
Вместе с тем, был утвержден стандарт полицейского. Это свод требований к личным и профессиональным качествам, необходимым для выполнения служебных задач. Большое внимание было уделено построению «сервисной модели» работы органов внутренних дел и выстраиванию открытых доверительных отношений с обществом.



Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: МВД РК,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив