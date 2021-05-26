Глава МВД проверил работу участковых и техническую оснащенность полиции Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев прибыл в Костанайскую область, где ознакомился с ходом выполнения задач, поставленных Президентом страны по реализации основных принципов реформирования полиции. Это – внедрение сервисной модели в работе с населением, принципа «Полиция шаговой доступности» и концепции «Слышащего государства», передает МИА «Казинформ».

Министр на встрече с личным составом обозначил приоритетные задачи в работе департамента на текущий год.

Ерлан Тургумбаев отметил, что состояние преступности в регионе стабильное и подчеркнул, что в профилактике правонарушений большое значение имеет работа участковых.

«Наша главная задача в рамках реформы местной полицейской службы – безопасность граждан. Поэтому мы будем продолжать создавать все условия для эффективной работы участкового инспектора – ключевой фигуры национальной сервисной модели полиции», - подчеркнул глава МВД.

Министр посетил опорный пункт «Набережный» в центральной части города, где проживает более 24 тысяч человек.

«Центральную городскую территорию обслуживают шесть участковых. Здесь проживает более 24 тысяч человек. Одним из главных условий тесного взаимодействия с населением является – несменяемость: участковый работает на одном участке более 11 лет. Обеспечивать порядок ему помогают 2 добровольных помощника полиции и 3 волонтера», - рассказал министру старший участковый Ерик Ваисов.

Ерлан Тургумбаев также проверил техническую оснащенность подразделений полиции и работу Центра оперативного управления. Он охватывает 211 камер видеонаблюдения, в том числе 60 установленных во дворах жилых домов в рамках проекта «Безопасный двор». С начала года с их помощью раскрыто 60 преступлений и выявлено более 10 тысяч административных правонарушений. Благодаря расширению сети видеокамер уровень уличной преступности в областном центре удалось снизить почти на 40%.

Глава МВД также сообщил, что в Костанайской области будут установлены 5 стационарных постов полиции нового образца. В новых микрорайонах города уже в этом году появится три новых участковых пункта полиции. Один из них, оснащенный по последнему слову техники уже действует в микрорайоне «Юбилейный».

Глава государства на заседании национального Совета общественного доверия обратил особое внимание на укрепление штатной численности инспекторов по защите женщин от насилия.

В Костанайской области в каждом отделе полиции уже назначены 19 инспекторов, работающих в данном направлении.

Министр отметил работу волонтеров поискового отряда ДОС, который был создан в 2017 году и активно помогает полиции.

В прошлом году с их помощью было разыскано 98 человек. Также они оказывают помощь в проведении профилактических мероприятий.

Координатор поискового отряда Олеся Логошиновачевская отметила важность совместной работы общественности и полиции.

Среди приоритетных задач министр определил обеспечение дорожной безопасности и реформу местной полицейской службы, в том числе повышение статуса участковых инспекторов.