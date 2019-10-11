Глава МВД проверил бытовые условия содержания заключенных в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев совершил рабочий визит в Мангистаускую область, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

В ходе визита глава МВД совместно с представителями общественной наблюдательной комиссии посетил учреждение максимальной безопасности ГМ 172/6. В колонии отбывают наказание около 500 человек, осужденных за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

Глава МВД проверил бытовые условия содержания заключенных, оказания медико-санитарной помощи. У осужденных, отбывающих наказание в данном учреждении, есть возможность работать и получать зарплату. «Зарабатываем от 20 тыс. до 50 тыс. тенге в месяц и отправляем деньги родным, помогаем им. Кто-то - на сварочных работах, кто-то мебель делает, матрацы. Шьем рабочую одежду. Все у нас есть, жаловаться не на что», - сказал один из заключенных.

В ходе беседы с министром осужденные отметили не только улучшение качества питания, но и поблагодарили за решение увеличить максимально допустимый вес передачи с 14 до 20 кг и продлить время телефонных переговоров до 21:00 часов.

Министр лично провел прием осужденных содержащихся в учреждении, у которых были вопросы и просьбы к главе ведомства.

В ходе рабочего визита министр внутренних дел также ознакомился с работой фронт-офиса управления полиции города Актау и центра миграционных услуг (ЦМУ), работающего по принципу «одного окна». В ЦМУ иностранцам оказывается полный спектр услуг: от формления ИИН и выдачи разрешения на трудовую деятельность до получения гражданства.

В центре можно получить и другие услуги, оказываемые населению полицией: регистрация и выдача разрешения на хранение оружия, лицензии для охранной деятельности, разрешений на установку газового оборудования и оплата адмштрафов.





Также глава МВД посетил стационарный пост полиции «Каспий», который обеспечивает общественную безопасность набережной зоны города. Стоит отметить, что патрулирование песчаного берега протяженностью 11 км осуществляется с помощью электрокаров и квадроциклов высокой проходмости.

Ерлан Тургумбаев провел встречу с руководством и личным составом департаментов полиции, ЧС и УИС и подвел итоги работы за 9 месяцев.

Ряд сотрудников органов внутренних дел за отличную службу награжден нагрудным знаком «Ішкі істер органдарының үздігі», а также грамотами и благодарственными письмами.



