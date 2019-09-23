Глава МВД прокомментировал прошедшие несанкционированные митинги
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев прокомментировал прошедшие в стране несанкционированные митинги, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Заранее до 21 числа Генеральная прокуратура РК сделала предупреждение о недопустимости несанкционированных митингов во всех городах. Также мы предупредили, что эти действия незаконны», - сказал Ерлан Тургумбаев в интервью журналистам в кулуарах заседания Правительства.
Министр добавил, что 21 сентября в места проведения данных митингов были подтянуты наряды полиции, проводилась профилактическая работа.
«В этот день в органы внутренних дел было доставлено около 100 человек, из них 15 были привлечены к административному аресту и 6 административных штрафов. С остальными гражданами была проведена профилактическая работа, они были отпущены», - сообщил Ерлан Тургумбаев.
По его словам, несанкционированные митинги прошли в 7-8 городах республики.
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