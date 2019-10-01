Глава МВД прокомментировал дело о смерти зампрокурора в Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев прокомментировал дело о смерти заместителя прокурора Алатауского района Алматы Нурсултана Кудебаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Во-первых, ни Министерство внутренних дел, ни прокуратура, где работал сын Серика Кудебаева, следствие не проводило. Следствие проводил третий орган - Служба экономических расследований. Никакого давления ни со стороны Министерства, ни со стороны прокуратуры не было. Данный орган сам принимал это решение, а санкцию даёт всегда только суд», - сказал Ерлан Тургумбаев в кулуарах Правительства.

Напомним, в конце августа стало известно, что скончался заместитель прокурора Алатауского района Алматы Нурсултан Кудебаев, сын начальника департамента полиции Алматы Серика Кудебаева. Он попал в ДТП и был прооперирован в Алматы. Затем его перевезли на лечение в Германию, где он и умер. Как сообщили в алматинском городском суде, 2 сентября, постановлением следственного суда на два месяца был арестован врач-анестезиолог ГКБ№2 Аскар Тунгышбаев. Его подозревают по статье статье «Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником, повлёкшее по неосторожности смерть человека».

22 сентября с санкции суда, по аналогичной статье, на два месяца был арестован уже главный врач этой клиники Канат Тезекбаев.

Между двумя этими арестами - в сентябре свой пост покинул глава алматинского управления общественного здоровья Канат Тосекбаев.

Впрочем, как заверили, в самом управлении его уход с должности никак не связан с этими событиями, он уволился в связи с обучением в области государственного управления. Досудебное расследование по делу проводит департамент экономических расследований по городу Алматы. 25 сентября в интернете появилось обращение жены Каната Тезекбаева к Главе государства. В нем Дина Тезекбаева пишет, что ее мужу предписывается вина в смерти Нурсултана Кудебаева. Также в сети появился ряд обращений медицинской общественности по поводу задержания врачей. На эти обращения отреагировал Президент Касым-Жомарт Токаев, поручив разобраться в деле в законном порядке.

Глава Минздрава Елжан Биртанов отметил, что по поручению Президента взял вопрос под свой личный контроль. Он попросил всех сохранять спокойствие.

Между тем, в городском суде Алматы сообщили, что в отношении Каната Тезекбаева судом апелляционной инстанции была избрана новая мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Позже в суде также сообщили, что 25 сентября постановлением следственного суда Аскару Тунгушбаеву изменен вид меры пресечения с содержания под стражей на подписку о невыезде и надлежащем поведении.

В суд было подано соответствующее ходатайство от Департамента экономических расследований по городу Алматы.