Глава МВД: Прикрывать никого из начальников не будем!

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Профессиональная деятельность сотрудников МВД принадлежит к разряду «сложных» профессий, предъявляющих высокие требования к сотрудникам, так как от принятых ими решений зависят судьбы людей, и они в той или иной мере затрагивают интересы общества, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

«Служебная форма, принадлежность к государственным структурам обуславливают повышенную требовательность к полицейским и критичность граждан.

В полиции сегодня служит много достойных сотрудников профессионально и самоотверженно исполняющих свой служебный долг. За годы независимости около 1500 из них представлены к государственным наградам, в том числе 131 полицейский – к сожалению, посмертно.

К сожалению, некоторые сотрудники, будучи стражами порядка, нарушают законы. Отсутствие элементарной вежливости, нарушения дисциплины и прав граждан, совершение коррупционных и других проступков ложатся пятном на всех, кто служит в органах внутренних дел. Поэтому любой случай нарушения дисциплины и законности со стороны сотрудников полиции сейчас воспринимается в Министерстве внутренних дел как чрезвычайное происшествие», - говорится в сообщении.

Приведены примеры последних случаев среди них – ДТП в Уральске с участием помощника участкового инспектора полиции, где погибла женщина; несение службы и управление служебным автомобилем инспектором патрульной полиции в состоянии алкогольного опьянения в Кызылорде; вынесение приговора суда в отношении двух патрульных города Нур-Султан.

«Министерство внутренних дел принимает, и будет принимать самые жёсткие меры не только к самим нарушителям из числа полицейских, но также к их руководству», - отмечается в сообщении.

Так, за совершение ДТП со смертельным исходом наказано в дисциплинарном порядке руководство местной полицейской службы и управления полиции Уральска, а непосредственный руководитель сотрудника – освобожден от занимаемой должности.

За отсутствие должного контроля за деятельностью подчиненного сотрудника освобожден от занимаемой должности зам.командира батальона патрульной полиции УП города Кызылорда, и еще 3 руководителям, в том числе первому заместителю начальника Управления полиции Кызылорды объявлены строгие выговоры.

Сами нарушители были сразу уволены из органов внутренних дел без права восстановления на службу.

«Даю конкретное поручение Департаменту собственной безопасности МВД привлекать к строгим мерам дисциплинарной ответственности руководителей подразделений виновных сотрудников, не взирая на должности и чины. Законность и порядок в подразделениях – задача их руководства. Прикрывать и жалеть никого не будем!» - заявил министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев на совещании с руководителями служб и подразделений МВД.

Как ранее сообщалось, в МВД внедрен принцип персональной ответственности непосредственных руководителей, подчиненные которых совершили коррупционные правонарушения.

Кроме того, по итогам кадровых изменений и высшей аттестационной комиссии в текущем году на 60 % обновлен руководящий состав служб центрального аппарата и региональных департаментов.