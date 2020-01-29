Глава МВД поручил оперативно реагировать на обращения граждан по фактам неправомерных действий полицейских

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев провел совещание с участием начальников УСБ всех региональных подразделений, где отметил, что в минувшем году проделана большая работа по пресечению и профилактике правонарушений в собственных рядах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Глава ведомства отметил, что в текущем году особое внимание необходимо уделить работе по повышению ответственности сотрудников. Уровень преступности среди личного состава по стране, в том числе коррупционного характера, сократился практически на треть.

«Сотрудники правоохранительных органов несут службу, охраняя покой и безопасность нашего народа. Каждый гражданин Казахстана находится под защитой полицейского. Это большая ответственность, но это также и особый статус и полномочия, которыми наделяются сотрудники органов внутренних дел. Поэтому я поручаю департаменту собственной безопасности обеспечить не только соблюдение законности самими полицейскими, но также их защиту», - сказал министр Ерлан Тургумбаев.

Министр определил приоритетные задачи департамента собственной безопасности на текущий год: профилактика всех видов правонарушений со стороны полицейских, искоренение бытовой коррупции в собственных рядах. Руководителям подразделений собственной безопасности также поручено оперативно реагировать на все обращения граждан по фактам неправомерных действий полицейских.

Необходимо отметить, что во исполнение поручений Главы государства по переходу на сервисную модель работы казахстанской полиции МВД принимаются меры по укреплению доверия общества.

Отмечается, что повышены требования к кандидатам на руководящие должности с акцентом на устойчивый антикоррупционный иммунитет. Так, из 600 кандидатов, прошедших через кадровую комиссию МВД, 80 – получили отказ. Усилена ответственность руководителей всех уровней, как за обстановкой, так и за личным составом.

Кроме того, принимаются меры к расширению взаимодействия с гражданским обществом, обеспечению прямого диалога с общественностью и обратной связи.

«Необходимо придерживаться самых жестких стандартов и требований, чтобы граждане нашей страны были уверены, что обращаясь к сотрудникам органов внутренних дел, они встретят понимание, человеческое отношение к себе, а их права и свободы будут надежно защищены», - подчеркнул глава ведомства.