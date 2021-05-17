РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:53, 17 Май 2021 | GMT +6

    Глава МВД поручил обследовать все школы на предмет безопасности

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев поручил сотрудникам полиции обследовать образовательные учреждения на предмет безопасности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В МВД состоялось внеочередное оперативное совещание по обеспечению безопасности учащихся в организациях образования. В ходе совещания министр поручил руководителям служб МВД и департаментов полиции дополнительно обследовать все образовательные учреждения на оснащенность системами видеонаблюдения, средствами оповещения персонала и посетителей, тревожными кнопками, охранной сигнализацией и физической охраной», - сообщил официальный представитель МВД РК Нурдильда Ораз на брифинге в ведомстве.

    Ранее Н. Ораз рассказал о криминогенной обстановке в стране за неделю.

    По его словам, за неделю совершено 3225 преступлений, 2222 из них раскрыто в течении суток.

    Полицейскими раскрыто «по горячим следам» 10 убийств, 4 умышленных причинения тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, 1 разбоя, раскрыто 37 грабежа, 463 краж чужого имущества.


    Теги:
    Образование Борьба с преступностью Главная Безопасность Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 18:30
    Токаев и Эрдоган переговорили по телефону
    Сегодня, 18:30
    Настоящее чудо: мальчик в Бельгии победил неизлечимую форму рака
    Сегодня, 18:29
    МИД ведет список тех, кто негативно отзывается о Казахстане
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!