Глава МВД поручил обследовать все школы на предмет безопасности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев поручил сотрудникам полиции обследовать образовательные учреждения на предмет безопасности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В МВД состоялось внеочередное оперативное совещание по обеспечению безопасности учащихся в организациях образования. В ходе совещания министр поручил руководителям служб МВД и департаментов полиции дополнительно обследовать все образовательные учреждения на оснащенность системами видеонаблюдения, средствами оповещения персонала и посетителей, тревожными кнопками, охранной сигнализацией и физической охраной», - сообщил официальный представитель МВД РК Нурдильда Ораз на брифинге в ведомстве.

Ранее Н. Ораз рассказал о криминогенной обстановке в стране за неделю.

По его словам, за неделю совершено 3225 преступлений, 2222 из них раскрыто в течении суток.

Полицейскими раскрыто «по горячим следам» 10 убийств, 4 умышленных причинения тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, 1 разбоя, раскрыто 37 грабежа, 463 краж чужого имущества.