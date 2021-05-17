Глава МВД поручил обследовать все школы на предмет безопасности
«В МВД состоялось внеочередное оперативное совещание по обеспечению безопасности учащихся в организациях образования. В ходе совещания министр поручил руководителям служб МВД и департаментов полиции дополнительно обследовать все образовательные учреждения на оснащенность системами видеонаблюдения, средствами оповещения персонала и посетителей, тревожными кнопками, охранной сигнализацией и физической охраной», - сообщил официальный представитель МВД РК Нурдильда Ораз на брифинге в ведомстве.
Ранее Н. Ораз рассказал о криминогенной обстановке в стране за неделю.
По его словам, за неделю совершено 3225 преступлений, 2222 из них раскрыто в течении суток.
Полицейскими раскрыто «по горячим следам» 10 убийств, 4 умышленных причинения тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, 1 разбоя, раскрыто 37 грабежа, 463 краж чужого имущества.