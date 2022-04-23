Глава МВД подарил личные часы ученику военно-патриотического клуба в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов в рамках рабочего визита в Шымкент посетил воинскую часть Национальной гвардии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

М. Ахметжанов ознакомился с работой воинской части 6506 Национальной гвардии в Шымкенте. В пресс-службе Национальной гвардии РК сообщили, что при воинской части создан спортивный военно-патриотический клуб «Жас бүркіт».

Министр встретился с воспитанниками клуба и сделал подарок одному из них. Он подарил самому юному воспитаннику свои личные наручные часы.

Во время визита М. Ахметжанов ознакомился с материально-технической базой, служебной инфраструктурой и состоянием учебно-тренировочных объектов воинской части 6506. Кроме того, глава ведомства посетил музей истории воинской части 6506, где ознакомился с различными экспонатами.