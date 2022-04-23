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    16:42, 23 Апрель 2022 | GMT +6

    Глава МВД подарил личные часы ученику военно-патриотического клуба в Шымкенте

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    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов в рамках рабочего визита в Шымкент посетил воинскую часть Национальной гвардии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    М. Ахметжанов ознакомился с работой воинской части 6506 Национальной гвардии в Шымкенте. В пресс-службе Национальной гвардии РК сообщили, что при воинской части создан спортивный военно-патриотический клуб «Жас бүркіт».

    Министр встретился с воспитанниками клуба и сделал подарок одному из них. Он подарил самому юному воспитаннику свои личные наручные часы.

    Во время визита М. Ахметжанов ознакомился с материально-технической базой, служебной инфраструктурой и состоянием учебно-тренировочных объектов воинской части 6506. Кроме того, глава ведомства посетил музей истории воинской части 6506, где ознакомился с различными экспонатами.


    Теги:
    Регионы Казахстана МВД РК Шымкент
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