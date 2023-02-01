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Глава МВД Пакистана: 97 из 100 погибших во время теракта в мечети - полицейские

1 Февраля 2023, 00:31
Глава МВД Пакистана: 97 из 100 погибших во время теракта в мечети - полицейские

ИСЛАМАБАД. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Абсолютное большинство погибших в результате взрыва в мечети в пакистанском городе Пешавар (северо-западная провинция Хайбер-Пахтунхва возле границы с Афганистаном) - сотрудники силовых ведомств. Об этом сообщил во вторник глава МВД Пакистана Рана Санаулла во время своего выступления перед Национальным собранием, которое транслировал телеканал ARIA News, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«В результате теракта погибли 97 полицейских и 3 гражданских», - заявил Санаулла.

В результате произошедшего в понедельник взрыва в Пешаваре погибли 100 человек, число раненых превышает 200.

Согласно информации сотрудников национальных органов безопасности, террорист-смертник привел в действие взрывное устройство во время полуденной молитвы в мечети, где находилось много людей, в том числе сотрудники полиции и военнослужащие.

Как ранее сообщалось, в пешаварской больнице имени леди Рединг объявлено чрезвычайное положение - туда продолжают поступать раненые, многие в критическом состоянии, и медики просят доноров сдавать кровь.

Ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграммы соболезнования Президенту Пакистана Арифу Алви и Премьер-министру Пакистана Шахбазу Шарифу. Глава государства с глубоким прискорбием воспринял известие о многочисленных жертвах и пострадавших в результате террористического акта в мечети города Пешавар.

Фото: EPA -EFE


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