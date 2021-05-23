Глава МВД ознакомился с работой модульных постов полиции Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев ознакомился с работой модульных постов полиции Алматы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

По данным департамента полиции города Алматы, с начала года принятыми мерами удалось сократить преступность в городе по всем линиям на 21,3%. Вместе с тем, улучшена общая раскрываемость уголовных правонарушений на 15,3%. Также в 4,5 раза сократилось количество правонарушений, совершенных на улицах и в 3,8 раза – в общественных местах.

Снижению преступности и улучшению криминогенной обстановки послужили ужесточение карантинных мер, установка на наиболее криминогенных участках города 37 модульных постов полиции, перевод 30% патрульных на пешее патрулирование и активное использование возможностей систем видеонаблюдения.

«По поручению Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, мы реализуем переход к сервисной модели полиции. Один из ее ключевых принципов – «полиция должна быть ближе к народу». Современные модульные посты уже доказали свою эффективность: в тех районах, где они установлены, количество правонарушений заметно снизилось. В целом, там, где правоохранители тесно работают с населением, мы видим явные результаты в борьбе с преступностью. Граждане чувствуют позитивные изменения в системе органов внутренних дел, проявляют инициативу и рационально подходят к сотрудничеству со стражами порядка, поскольку все заинтересованы в обеспечении безопасности и стабильности», – отметил Ерлан Тургумбаев.

Основная цель – профилактика правонарушений и преступлений путем обеспечения постоянного присутствия сотрудников в местах массового пребывания граждан, на криминогенных участках и в местах наиболее подверженных правонарушениям, а также организация наблюдения за состоянием общественного порядка и оперативного принятия мер по обращениям граждан.