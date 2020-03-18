Глава МВД - о введении карантинного режима: Такие беспрецедентные меры вводятся впервые

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев обратился к казахстанцам и попросил не нарушать требования карантинного режима в Нур-Султане и Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В истории современного Казахстана такие беспрецедентные меры вводятся впервые. Соответственно, люди должны адекватно воспринимать данные ограничения. В приоритете – здоровье и жизнь наших граждан. Сейчас наше общество проходит экзамен на сознательность и сплоченность перед нависшей угрозой», - заявил министр на онлайн-брифинге ведомства.

«Международный опыт показывает, что положительный эффект достигается только в условиях полной изоляции. Медицинские работники, полицейские, военнослужащие, сотрудники гражданской защиты несут службу в напряженном режиме. Граждане должны оказывать содействие и не нарушать требования карантинного режима», - отметил Ерлан Тургумбаев.

Ранее глава МВД пояснил, на какие категории граждан не распространяют ограничения из карантинной зоны.



